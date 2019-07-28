Уайт рассказал о неудачной попытке организовать бой с участием Емельяненко
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«Если вы посмотрите историю моей работы за последние два десятка лет, то увидите, что я не смог организовать лишь один поединок. Речь о встрече русского бойца Фёдора Емельяненко с Броком Леснаром», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 240.
Брок Леснар является бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе. Фёдор Емельяненко никогда не выступал под эгидой данной организации.
Ранее сообщалось, что российский боец Штырков одержал победу в первом бою после увольнения из UFC.