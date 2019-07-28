Уайт рассказал о неудачной попытке организовать бой с участием Емельяненко

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о поединке, который ему не удалось организовать.
Уайт рассказал о неудачной попытке организовать бой с участием Емельяненко
  • globallookpress.com

«Если вы посмотрите историю моей работы за последние два десятка лет, то увидите, что я не смог организовать лишь один поединок. Речь о встрече русского бойца Фёдора Емельяненко с Броком Леснаром», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 240.

Брок Леснар является бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе. Фёдор Емельяненко никогда не выступал под эгидой данной организации.

Ранее сообщалось, что российский боец Штырков одержал победу в первом бою после увольнения из UFC.

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