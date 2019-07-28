Российский боец Штырков одержал победу в первом бою после увольнения из UFC

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков, уволенный из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), с победы дебютировал в японском промоушене Rizin.

На турнире Rizin 17, который проходил в японской Сайтаме, россиянин одержал победу над бойцом из Южной Кореи Хун Кимом. Бой был остановлен во втором раунде после серии удачных атак Штыркова и последующего добивания соперника в партере.

Для российского спортсмена этот поединок был дебютным в японском промоушене Rizin. Контракт с организацией Штырков подписал в июле 2019 года. До этого россиянин заключил контракт с UFC, однако покинул организацию после обнаружения в его допинг-пробе следов запрещённых препаратов.

Ранее сообщалось, что российский боец Царукян одолел Обена-Мерсье на турнире UFC 240.