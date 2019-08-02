Выход официального постера, подготовка Порье и прогноз Яна: что происходит перед следующим поединком Нурмагомедова

До титульной схватки Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье в рамках турнира UFC 242 остаётся чуть больше месяца. У поединка появился свой официальный постер, на котором российский борец держит золотой чемпионский пояс. Также стало известно, что на турнире пройдут ещё три боя с участием россиян. Во время подготовки к поединку Нурмагомедов провёл тренировки с легендой ММА Даниэлем Кормье, а Порье завёл блог, в котором признался, что не будет использовать конкретный план во время схватки с соперником.

До турнира UFC 242 в Абу-Даби, на котором Хабиб Нурмагомедов в очередной раз будет отстаивать чемпионский титул в поединке с Дастином Порье, остаётся чуть больше месяца. Обязательным атрибутом в преддверии такого значимого для смешанных единоборств события является появление официального постера турнира.

На плакате Нурмагомедов и Порье изображены в профиль грозно смотрящими друг на друга. Между их лицами золотыми буквами написаны имена бойцов, а также напоминание о том, что этот поединок определит чемпиона мира в лёгком весе. О важности предстоящего боя говорит и пояс чемпиона UFC, который находится на плече Нурмагомедова. Публикация постера в Instagram собрала больше 400 тыс. лайков.

В файткард UFC 242 официально входят 11 поединков, но в последнее время было объявлено ещё о трёх боях, которые состоятся в Абу-Даби. При этом в каждом из них будут выступать российские борцы. Адам Яндиев проведёт второй подряд поединок в UFC за пределами США. Год назад он потерпел поражение от Джордана Джонса на турнире в Москве и теперь постарается реабилитироваться во встрече с Пуной Сориано, который провёл лишь шесть боёв в смешанных единоборствах за карьеру.

Также предварять поединок Нурмагомедова будет Магомед Мустафаев, который провёл самый зрелищный бой вечера на турнире UFC в Санкт-Петербурге. После встречи с Рафаэлем Физиевым уроженец Дагестана поборется с южноафриканцем Доном Мейджом. Наконец, российских болельщиков также порадует появление в Абу-Даби Омари Ахмедова. Он проведёт в октагоне поединок с Заком Каммингсом. Оба бойца недавно перешли в средний вес и пока не потерпели ни одного поражения.

Нурмагомедов тем временем продолжает подготовку к своему поединку. Находясь на сборах, он рассказал, что проводит тренировки с одной из легенд ММА Даниэлем Кормье. Российский борец признался, что 40-летний чемпион в тяжёлом весе является для него источником вдохновения.

«Мы занимаемся этим долгое время, каждый день мы очень много работаем. Тяжёлый труд окупается. Вот почему мы находимся на вершине этой игры. Я рад видеть, как 40-летний Даниэль Кормье усердно работает на тренировках, это действительно вдохновляет», — написал Нурмагомедов в Instagram.

В свою очередь, Порье о своей подготовке к титульному поединку с непобеждённым российским борцом теперь будет рассказывать еженедельно в своём блоге. В первом выпуске американский спортсмен признался, что уже давно не выходит на ринг с каким-либо планом на поединок, разбирая своего будущего соперника лишь поверхностно.

«Пытаюсь вспомнить, когда я в последний раз имел план на поединок. Возможно, это было десять боёв назад. Не могу вспомнить, когда я в последний раз пользовался планом или думал что-то вроде: «Вот то, что я точно должен буду сделать». Я так не делаю. Это будет мой 32-й поединок в ММА. Мне нужно просто выиграть. Конечно, мы делаем заметки, обсуждаем сильные стороны соперника, то, над чем мне нужно поработать и каким способом я могу добиться успеха на ринге. Но планом на поединок я не пользуюсь», — рассказал Порье MMA Junkie.

Борец также вспомнил, что остался под впечатлением от уверенности Нурмагомедова, когда встречался с ним на пресс-конференции и столкнулся с ним в битве взглядов.

«Хабиб смотрелся уверенно на пресс-конференции, как он и должен. Он так же велик, каким я его себе представлял перед битвой взглядов. Но я на это не обращаю внимания. Я видел парней, который были самоуверенными и громкими, а потом они поджимали хвосты в поединках. Я видел парней, которые обливались нервным потом и были не уверены в себе, а потом они становились непобедимыми», — отметил борец.

Напоследок он заявил, что уважает своего соперника и чувствует от Нурмагомедова такое же отношение к себе, но при этом рассматривает поединок с ним как один из многих.

«Нас ждёт очень важный бой, но пока что подготовка проходит довольно спокойно. По мне, уж лучше так, но посмотрим, как будет дальше. Сначала состоится ещё один турнир, а затем уже начнут активно продвигать наш. Если честно, пока для меня это просто очередной бой. Уважение надо заслужить, и у нас есть взаимное уважение благодаря тому, чего мы оба добились за свои карьеры. Мы два профессионала и два задиры, которые знают, чего ждать друг от друга. Знаем, какая работа нас ждёт, и уважаем грядущий поединок. Мы оба много работаем, чтобы быть в лучшей форме 7 сентября», — закончил Порье.

Однако фаворитом претендент на чемпионский пояс считаться не будет, уверен российский борец Пётр Ян. Он оставил прогноз на бой и отдал предпочтение соотечественнику.

«Думаю, что Хаба выиграет», — написал спортсмен в Instagram, когда его об этом спросили болельщики.