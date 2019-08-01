Нурмагомедов заявил, что его вдохновляют совместные тренировки с Кормье

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его вдохновляют совместные тренировки с чемпионом организации в тяжёлом весе американцем Даниэлем Кормье.
Нурмагомедов заявил, что его вдохновляют совместные тренировки с Кормье
  • Reuters
  • © @khabib_nurmagomedov / Instagram

«Мы занимаемся этим долгое время, каждый день мы очень много работаем. Тяжёлый труд окупается. Вот почему мы находимся на вершине этой игры. Я рад видеть, как 40-летний Даниэль Кормье усердно работает на тренировках, это действительно вдохновляет», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Кормье и Нурмагомедов удерживают первые два рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Свой следующий поединок Нурмагомедов проведёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Его соперником станет временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье.

Ранее сообщалось, что UFC представил постер боя Нурмагомедова с Порье.

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