UFC представил постер боя Нурмагомедова с Порье
- @khabib_nurmagomedov / Instagram
UFC представил официальный постер турнира, который состоится 7 сентября. На нём изображены участники главного поединка вечера Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.
The official #UFC242 poster is here ⬇️— UFC (@ufc) August 1, 2019
We'll see you #InAbuDhabi for 🦅 @TeamKhabib vs 💎 @DustinPoirier Sept. 7 pic.twitter.com/NTp5LuGlw1
Помимо Нурмагомедова, на турнире также выступят Ислам Махачев, Шамиль Абдурахимов, Маирбек Тайсумов и Муслим Салихов.
Ранее Порье заявил, что не чувствует шумихи вокруг боя с Нурмагомедовым.