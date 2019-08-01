UFC представил постер боя Нурмагомедова с Порье

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал турнир UFC 242 в Абу-Даби, главным поединком которого станет встреча чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.
UFC представил постер боя Нурмагомедова с Порье
  • @khabib_nurmagomedov / Instagram

UFC представил официальный постер турнира, который состоится 7 сентября. На нём изображены участники главного поединка вечера Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.

Помимо Нурмагомедова, на турнире также выступят Ислам Махачев, Шамиль Абдурахимов, Маирбек Тайсумов и Муслим Салихов.

Ранее Порье заявил, что не чувствует шумихи вокруг боя с Нурмагомедовым.

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