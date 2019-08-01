Порье: не чувствую шумихи вокруг боя с Нурмагомедовым
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«Не чувствую какой-то большой шумихи вокруг нашего боя с Нурмагомедовым. Всё довольно тихо, мне так нравится больше. Но посмотрим, что будет витать в воздухе, когда до поединка останется совсем немного времени», — цитирует Порье MMAJunkie.
Также американец добавил, что они с Нурмагомедовым показали друг другу уважение во время встреч на пресс-конференциях.
Ранее Нурмагомедов заявил, что не имеет проблем с мотивацией перед боем с Порье.