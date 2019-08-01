Порье: не чувствую шумихи вокруг боя с Нурмагомедовым

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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что ему нравится отсутствие большого внимания к его поединку против обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Порье: не чувствую шумихи вокруг боя с Нурмагомедовым
  • © Instagram / @UFCEurope

«Не чувствую какой-то большой шумихи вокруг нашего боя с Нурмагомедовым. Всё довольно тихо, мне так нравится больше. Но посмотрим, что будет витать в воздухе, когда до поединка останется совсем немного времени», — цитирует Порье MMAJunkie.

Также американец добавил, что они с Нурмагомедовым показали друг другу уважение во время встреч на пресс-конференциях.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не имеет проблем с мотивацией перед боем с Порье.

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