Нурмагомедов заявил об отсутствии проблем с мотивацией перед боем с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от очередной защиты титула, которую россиянин проведёт против американца Дастина Порье.

«Необязательно обмениваться оскорблениями, чтобы мотивировать себя. Мотивация должна быть спортивной, у меня она есть. Неважно, где я нахожусь — на турнире или в тренажерном зале, мотивация у меня есть всегда. Мне не 50 лет, чтобы были какие-то проблемы с желанием победить. Вы всё увидите 7 сентября», — приводит слова россиянина RT Sports.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Ранее бывший соперник Нурмагомедова назвал компонент, которого не хватает Макгрегору.