Нурмагомедов заявил об отсутствии проблем с мотивацией перед боем с Порье

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от очередной защиты титула, которую россиянин проведёт против американца Дастина Порье.
Нурмагомедов заявил об отсутствии проблем с мотивацией перед боем с Порье
  • РИА Новости

«Необязательно обмениваться оскорблениями, чтобы мотивировать себя. Мотивация должна быть спортивной, у меня она есть. Неважно, где я нахожусь — на турнире или в тренажерном зале, мотивация у меня есть всегда. Мне не 50 лет, чтобы были какие-то проблемы с желанием победить. Вы всё увидите 7 сентября», — приводит слова россиянина RT Sports.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Ранее бывший соперник Нурмагомедова назвал компонент, которого не хватает Макгрегору.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить