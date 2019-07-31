Бывший соперник Нурмагомедова назвал компонент, которого не хватает Макгрегору

Американский боец смешанных единоборств Эл Яквинта считает, что для боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым нужно большое сердце, которого нет у бывшего обладателя титула, ирландца Конора Макгрегора.

«Не думаю, что Макгрегор получит реванш с Хабибом, он проиграл досрочно. Он не настолько прочный, как думает. В бою с Нурмагомедовым он закончился, был просто мёртв. Рефери снимал с него Хабиба, но он стучал по настилу, как девчонка. Если ему и дадут реванш, он вновь проиграет. Для поединка с Нурмагомедовым нужно сердце, у Макгрегора его нет», — рассказал Яквинта в интервью YouTube-каналу TMZ.

Также американец добавил, что Конору Макгрегору имеет смысл провести поединок с ним.

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