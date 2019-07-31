Минеев: я бы хотел пошуметь хорошим подписанием в UFC

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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил о желании подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
Минеев: я бы хотел пошуметь хорошим подписанием в UFC
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«В этом году я бы хотел пошуметь хорошим подписанием в UFC. Но и на $10+10 тыс. я не вижу смысла идти. Тем более я понимаю, что UFC в России нужны лица, славянские лица. Думаю, в этом вопросе у меня выгодная позиция. Минимум — $25+25 тыс. Но более адекватно — это $30+30 тыс. и контракт на четыре боя», — заявил Минеев в интервью Sport24.

Также российский боец добавил, что переговоры с UFC от его лица будет вести менеджер Камил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что стал известен следующий соперник российского бойца Bellator Виталия Минакова.

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