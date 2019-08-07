Против 11-го номера рейтинга: почему Магомедшарипов не получил бой за звание первого претендента на титул чемпиона UFC

Забит Магомедшарипов проведёт свой шестой бой в UFC против 11-го номера в рейтинге полулёгкого веса — американца Келвина Кейттера. Поединок состоится 18 октября на турнире в Бостоне. При этом российский атлет входит в топ-5 своей категории. Почему руководство Абсолютного бойцовского чемпионата не спешит предоставить Магомедшарипову шанс побороться за право оспорить титул чемпиона — в материале RT.

Ещё накануне наставник российского бойца Рикардо Алмейда рассуждал о возможных соперниках Забита Магомедшарипова и отмечал, что хотел бы видеть в противоположном углу одного из представителей топ-3 полулёгкого веса — Александера Волкановски, Жозе Алдо или Брайана Ортегу. По словам специалиста, это могло стать для спортсмена отличной подготовкой к титульному бою.

Однако руководство Абсолютного бойцовского чемпионата распорядилось иначе, определив в соперники Забиту атлета из второго десятка рейтинга. Как сообщает ESPN, Магомедшарипов встретится с Келвином Кейттером, на данный момент занимающим 11-е место в табели о рангах. Поединок состоится на турнире UFC on ESPN 6, который пройдёт 18 октября в американском городе Бостон и станет вторым по значимости событием шоу. В главном бое вечера состоится дебют экс-чемпиона в среднем весе Криса Вайдмана в полутяжёлой категории, а его противником станет Доминик Рейес.

Также по теме Прогнозы на бой Нурмагомедов — Порье и идеальные соперники для Магомедшарипова: что обсуждают в мире ММА Джон Джонс, Дэниель Кормье и Хорхе Масвидал поделились своими прогнозами на бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе. За него будут...

Для Магомедшарипова такое решение промоушена может стать настоящим разочарованием. В его активе значится одна из самых продолжительных победных серий среди бойцов из топ-10 полулёгкого дивизиона. Забит победил во всех своих пяти поединках в UFC и по этому показателю уступает лишь вышеназванному Волкановски (семь побед подряд), а также действующему чемпиону Максу Холлоуэю. Совсем недавно гаваец проиграл Дастину Порье, но та схватка состоялась в рамках лёгкого веса. В своей категории он не уступает на протяжении последних 14 боёв.

Исходя из этого, Забит мог считаться одним из главных кандидатов если не на титульный поединок, то как минимум на бой за статус первого претендента. Помимо него и Волкановски, каждый из топ-5 рейтинга уже получал право побороться за пояс, но не мог справиться с Холлоуэем. Ранее подобная участь уже постигла Алдо и Ортегу, а две недели назад поражение потерпел и ветеран UFC Френки Эдгар. Таким образом, матчмейкерам организации было бы резонно предоставить россиянину право встретиться с Жозе или Брайаном, которые имели достаточно времени на восстановление после предыдущих битв. Так, бразилец последний раз оказывался в октагоне в мае, а американец — в декабре.

Что касается Кейттера, то он также провёл пять боёв под эгидой крупнейшего ММА-промоушена планеты. Но, в отличие от Магомедшарипова, ему не удалось завершить всё в свою пользу. В третьей схватке в UFC он уступил Ренато Мойкано единогласным судейским решением и потерял статус одной из восходящих звёзд дивизиона. Правда, впоследствии он смог реабилитироваться и дважды взять верх досрочно.

Как боец американец является ярко выраженным ударником, всегда настроенным на нокаут. Безусловно, такой стиль ведения боя нравится не только фанатам, но и руководству UFC, что способствует его продвижению. При этом он пренебрегает борцовскими навыками, что красноречиво отражает статистика. Так, за все пять поединков он лишь шесть раз пытался пройти в ноги сопернику и всего два раза преуспел в этом.

Таким образом, одной из возможных причин организации битвы между Магомедшариповым и Кейттером является их зрелищность. Оба атлета привыкли показывать настоящее шоу в октагоне, что в современном ММА имеет огромное значение. Ради красочного боя организаторы вполне могут отказаться от небольшой доли спортивной составляющей, но предоставить болельщикам то, чего они хотят.

В свете этого не стоит исключать, что Забит всё равно может получить свой титульный бой, даже минуя поединки с топовыми соперниками. Вероятно, Волкановски уже в ближайшее время получит право сразиться с Холлоуэем, а Магомедшарипов автоматически окажется следующим в очереди.

Тем более он станет далеко не первым бойцом, бившимся за титул после успеха в схватке с атлетом не из пятёрки сильнейших. Достаточно вспомнить Конора Макгрегора, которому для этого было достаточно справиться с Деннисом Сивером.

Однако у решения UFC могут быть и другие причины. Возможно, одна из них кроется в не самой уверенной победе Магомедшарипова в предыдущей схватке. В преддверии встречи с Джереми Стивенсом он не только уверенно брал верх, но и удостаивался всевозможных бонусов, что способствовало развитию его карьеры. Так, он дважды получал награду за «выступление вечера», один раз — за «бой вечера», а его приём в сражении с Брэндоном Дэвисом хоть и не был отмечен по ходу самого турнира, зато впоследствии был признан «болевым года».

Также по теме Пятая победа подряд: Магомедшарипов взял верх над Стивенсом на турнире UFC 235 В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 235. В поединке предварительного карда Забит Магомедшарипов взял верх над Джереми Стивенсом и...

Победа над Стивенсом получилась недостаточно убедительной, а сам Магомедшарипов хоть и выиграл, но практически не продемонстрировал всех своих лучших качеств. Так, Забит был неожиданно осторожен в стойке, а в партере не смог создать Джереми значительных проблем. Он трижды переводил американца на канвас, но тот грамотно защищался и быстро поднимался на ноги.

Если UFC действительно не уверен в способности россиянина показывать яркие бои с сильными соперниками, то грядущая схватка может стать для него моментом истины. Кейттер очень похож на Стивенса: обладает очень мощным ударом с обеих рук и постоянно подавляет своего визави. При этом он значительно быстрее Джереми, что может создать дополнительные проблемы для Магомедшарипова.

Чтобы добиться претендентского статуса, Забиту необходимо не просто победить Кейттера, а сделать это досрочно или же демонстрировать доминирование на протяжении всего боя. В таком случае у UFC практически не останется повода проигнорировать притязания россиянина или как минимум предоставить ему кого-либо из тройки Алдо — Ортега — Эдгар.