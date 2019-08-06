На зависть UFC: чем интересен возможный бой Емельяненко с Джексоном

Уже в конце 2019 года Фёдор Емельяненко может провести свой 46-й поединок по правилам смешанных единоборств. По информации СМИ, бой должен состояться 29 декабря на турнире в Японии, а в качестве соперника рассматривается кандидатура американца Куинтона Джексона. О том, почему схватка между Емельяненко и «Рэмпейджем» станет идеальным вариантом для россиянина — в материале RT.

В январе Фёдор Емельяненко потерпел своё шестое поражение в карьере, проиграв нокаутом Райану Бейдеру в финале Гран-при тяжёлого веса Bellator. После этой неудачи многие в очередной раз поспешили отправить на пенсию легендарного бойца, однако в июне «Последний император» подписал новый контракт с американским промоушеном на несколько боёв. По информации ТАСС, первый из них с большой долей вероятности состоится уже 29 декабря на совместном турнире с Rizin, который пройдёт в Японии. Стоит напомнить, что именно на шоу японской организации россиянин и совершил своё возвращение в ММА в 2015 году.

При этом поклонников отечественного бойца прежде всего интересовало имя его будущего оппонента. Сразу после поражения от Бейдера в спортивном сообществе всерьёз обсуждалась возможность организации реванша боя 14-летней давности между Емельяненко и Мирко Филипповичем, о чём говорил сам президент Bellator Скотт Кокер. Однако хорват перенёс инсульт во время тренировки и был вынужден повесить перчатки на гвоздь, чем поставил крест на надеждах руководства промоушена.

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Впоследствии в российских СМИ появилась информация о другом возможном кандидате. Как сообщили ТАСС в его команде Емельяненко, на данный момент наиболее вероятный соперник — Куинтон Джексон по прозвищу «Рэмпейдж». Ветеран смешанных единоборств известен тем, что на протяжении года удерживал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, доходил до финала Гран-при PRIDE, а последние годы провёл в Bellator. Таким образом, у руководства промоушена не должно быть серьёзных проблем в плане организации поединка.

Примечательно, что спортсмены выступали в PRIDE в один и тот же период, но на ринге не пересекались. Причина в том, что на протяжении всей своей карьеры россиянин дрался исключительно в тяжёлом весе, а американец успел попробовать свои силы сразу в трёх самых престижных дивизионах. При этом в Японии он преимущественно сражался именно в средней весовой категории, где даже доходил до финала Гран-при, но не смог добиться итоговой победы. Джексона жёстко нокаутировал Вандерлей Силва — это стало пятым поражением Куинтона.

На данный момент в пассиве «Рэмпейджа» значится в два раза больше неудач, чем у «Последнего императора». Он уступил в 13 боях, причём в пяти случаях — досрочно. В последний раз это произошло в схватке за титул UFC в полутяжёлом весе с Джоном Джонсом. Куинтон отчаянно сражался с непобедимым противником, но в четвёртом раунде был пойман на удушающий сзади и сдался.

В целом Джексон является весьма односторонним бойцом, что станет огромным плюсом для Емельяненко. Американец пришёл в ММА из борьбы и на заре своей карьеры очень часто пользовался этими навыками. Он неоднократно радовал зрителей мощными амплитудными бросками, а некоторые из них даже приводили к остановке боя. Но с течением времени он практически перестал использовать эти умения, сосредоточившись исключительно на боксе. При этом особой изобретательностью он также никогда не отличался и делал акцент на силу атак.

Последний поединок продемонстрировал, что челюсть Фёдора уже не является такой крепкой, как раньше, вследствие чего ему предстоит действовать предельно осторожно. Любая точная атака в исполнении Джексона может стать причиной нокаута, поэтому россиянину будет целесообразно действовать на дистанции и почаще обращаться к своим навыкам самбо. При этом необходимо отметить, что Емельяненко точно не уступит сопернику в скорости рук и силе ударов, но судьбу всей схватки можешь решить одно шальное попадание, как это произошло в бою с Мэттом Митрионом.

Ещё одним положительным фактором для россиянина является возраст его будущего визави. Американец лишь на год моложе своего оппонента, и, в отличие от Бейдера, не будет иметь большого преимущества в «физике». Так что в поздних раундах Джексон вряд ли будет смотреться свежее, что позволит Фёдору не форсировать ход поединка. Он сможет спокойно поработать на дистанции и постараться нащупать бреши в обороне соперника.

При этом для самого Джексона это сражение станет настоящим испытанием на прочность хотя бы потому, что ему придётся выступить в непривычном для себя весе, в котором он суммарно провёл менее десяти боёв. Три из них состоялись в последние два года и лишь в одном Куинтон одержал верх. В сентябре 2018-го он нокаутировал своего извечного соперника Силву и сравнял счёт в их очном противостоянии (2:2).

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Джексон несильно превосходит Емельяненко в росте (185 см против 183 см), но привык драться в весовой категории до 92 кг. В своих последних боях он выглядел значительно медленнее обычного, причиной чего мог быть не только возраст, но и вес. В таком случае американцу стоит волноваться по поводу своей выносливости и с первых секунд бросаться в атаку.

Что касается целесообразности данного поединка, то для Емельяненко сейчас сложно найти более подходящего противника. Оба атлета обладают статусом легенд смешанных боевых искусств, а их битва, несомненно, позволит Bellator привлечь к экранам солидную аудиторию. Сами спортсмены получат шанс не только придать новый импульс своим карьерам, но и неплохо подзаработать. Вряд ли Кокеру удастся договориться с обоими, не предложив им солидный гонорар.

Кроме того, Bellator не обладает большим количеством звёзд калибра Емельяненко или хотя бы тех, кто имеет с ним давние счёты. Ещё одним принципиальным соперником для Емельяненко мог бы стать Мэтрион, о реванше с котором говорилось на протяжении двух последних лет, но в настоящий момент Мэтт занят подготовкой к бою с Сергеем Харитоновым. Оставшиеся атлеты либо не обладают достаточным статусом для встречи с «Последним императором», либо уже успели потерпеть от него поражения, как Фрэнк Мир и Чейл Соннен.