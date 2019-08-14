Двоюродный брат Нурмагомедова выступит на турнире UFC в Москве

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат Абубакар выступит на турнире организации в Москве.

«Мой брат Абубакар Нурмагомедов. Таких, как он, больше нет. Его следующий бой пройдёт в ноябре на UFC Moscow», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём Instagram.

При этом соперника своего брата он не назвал. Турнир в Москве пройдёт 9 ноября.

Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником в титульном бою станет американец Дастин Порье.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор ждёт исхода боя Нурмагомедова с Порье.