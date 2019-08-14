Двоюродный брат Нурмагомедова выступит на турнире UFC в Москве
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«Мой брат Абубакар Нурмагомедов. Таких, как он, больше нет. Его следующий бой пройдёт в ноябре на UFC Moscow», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём Instagram.
При этом соперника своего брата он не назвал. Турнир в Москве пройдёт 9 ноября.
Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником в титульном бою станет американец Дастин Порье.
Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор ждёт исхода боя Нурмагомедова с Порье.