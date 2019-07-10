Жестокое обращение с молодыми спортсменами: двукратный олимпийский чемпион дисквалифицирован за рукоприкладство

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун отстранён на год за нападение на молодых партнёров по национальной команде. По информации Союза конькобежцев Южной Кореи (KSU), на протяжении пяти лет спортсмен неоднократно избивал юниоров и жестоко обращался с ними. Сам Ли не признал вину и намерен обжаловать вердикт в Олимпийском комитете Республики Корея.

В Южной Корее ещё год назад обвинили двукратного олимпийского чемпиона по конькобежному спорту Ли Сын Хуна в неоднократном нападении на своих партнёров по национальной команде, а Союз конькобежцев страны организовал расследование. По его результатам решено отстранить атлета от соревнований на один год.

Согласно сведениям агентства «Рёнхап», следствие получило «достаточное количество доказательств» вины Ли Сын Хуна. В частности, ряд свидетелей подтверждают, что конькобежец применял физическую силу в отношении молодых коллег по сборной.

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При этом говорится, что инциденты с участием Ли Сын Хуна происходили на протяжении пяти лет — с 2011 по 2016 год. Отмечается, что случаи избиения были зафиксированы в отеле, где проживала команда, в ресторане, а также во время международных соревнований. Сам спортсмен отказался признавать вину. Он намерен подать апелляцию в Олимпийский комитет республики Корея.

Расследование в отношении Ли Сын Хуна было открыто в мае 2018 года. Министерство культуры, спорта и туризма страны опубликовало материалы дела, в которых говорилось о случаях неподобающего поведения одного из представителей национальной команды.

«Мы подтверждаем информацию, что атлет А, который является членом сборной Южной Кореи по конькобежному спорту, совершал нападения на двух юных атлетов и жестоко обращался с ними. Инциденты имели место во время выступления за рубежом и происходили на территории проживания, а также в кафетерии», — говорится в заявлении.

Также отмечалось, что стороны разошлись в оценке происходящего. Так, пострадавшие указали, что стали жертвой рукоприкладства. А Ли Сын Хун впоследствии заявил, что лишь поучал своих юных партнёров.

По сведениям Tech2.org, один из случаев произошёл в декабре 2016-го в ресторане голландского города Херенвен во время проведения этапа Кубка мира.

Конфликт между Ли и ещё одним спортсменом разгорелся из-за того, что юниор уронил на пол пиалу с рисом. Сообщается, что двукратный олимпийский чемпион и ранее применял рукоприкладство в отношении этого молодого атлета. Так, в марте 2013 года он несколько раз ударил его по голове во время тренировки.

Кроме того, Ли Сын Хун проявлял несдержанность во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Так, во время одной из тренировок он был недоволен действиями своего коллеги и крикнул в адрес тренера: «Я не могу работать с этим мусором!»

Стоит отметить, что в последнее время в южнокорейском спорте произошло сразу несколько скандальных инцидентов, связанных с неподобающим поведением атлетов и наставников. Союзу конькобежцев страны (KSU) пришлось даже устроить масштабную проверку с целью выявления подобных случаев.

Так, фигурантом одного из самых громких дел стал бывший тренер национальной команды по шорт-треку Чо Чжэ Бом. Наставника обвинили в том, что он неоднократно избивал своих подопечных, включая двукратную чемпионку Олимпийских игр Сим Сок Хи. Отмечается, что это происходило в период с 2011 по 2018 год.

При этом Сим призналась, что с 17-летнего возраста подвергалась сексуальному насилию со стороны Чо. По словам четырёхкратной чемпионки мира, это происходило не только во время подготовки к соревнованиям, но и в ходе международных турниров.

В результате в декабре 2018 года Чо Чжэ Бома арестовали. Позднее его приговорили к десяти месяцам тюрьмы за нападение на спортсменов. Что касается обвинений в изнасиловании, в настоящий момент по этому делу продолжается расследование.

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Ещё одним участником скандала стал шорт-трекист Ким Ган У. В прошлом сезоне он занял первое место в общем зачёте Кубка мира на дистанции 1500 м. Позднее атлета наказали за проникновение в женское общежитие сборной. Примечательно, что ему помогла партнёрша по национальной команде Ким Е Цзинь, которая дала ему свою карту-ключ.

Спортсмен заявил, что всего лишь принёс лекарстве своей подруге, которая страдала от простуды. Однако руководство федерации было непреклонно и отстранило Кима Ган У на один месяц. При этом наказания не избежала и Ким Е Цзинь, которая получила выговор. Её приговорили к десяти часам общественных работ.

По информации Inside the Games, в настоящее время открыто ещё одно дело в отношении корейского конькобежца. Отмечается, что причиной расследования стало неподобающее поведение атлета, спустившего со своего партнёра по команде брюки на глазах у представительниц женской команды. Имена спортсменов не называются, однако существует информация, что оба — призёры Олимпиады в Пхёнчхане.