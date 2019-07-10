Жестокое обращение с молодыми спортсменами: двукратный олимпийский чемпион дисквалифицирован за рукоприкладство
- Reuters
- © Lucy Nicholson
В Южной Корее ещё год назад обвинили двукратного олимпийского чемпиона по конькобежному спорту Ли Сын Хуна в неоднократном нападении на своих партнёров по национальной команде, а Союз конькобежцев страны организовал расследование. По его результатам решено отстранить атлета от соревнований на один год.
Согласно сведениям агентства «Рёнхап», следствие получило «достаточное количество доказательств» вины Ли Сын Хуна. В частности, ряд свидетелей подтверждают, что конькобежец применял физическую силу в отношении молодых коллег по сборной.
При этом говорится, что инциденты с участием Ли Сын Хуна происходили на протяжении пяти лет — с 2011 по 2016 год. Отмечается, что случаи избиения были зафиксированы в отеле, где проживала команда, в ресторане, а также во время международных соревнований. Сам спортсмен отказался признавать вину. Он намерен подать апелляцию в Олимпийский комитет республики Корея.
Расследование в отношении Ли Сын Хуна было открыто в мае 2018 года. Министерство культуры, спорта и туризма страны опубликовало материалы дела, в которых говорилось о случаях неподобающего поведения одного из представителей национальной команды.
«Мы подтверждаем информацию, что атлет А, который является членом сборной Южной Кореи по конькобежному спорту, совершал нападения на двух юных атлетов и жестоко обращался с ними. Инциденты имели место во время выступления за рубежом и происходили на территории проживания, а также в кафетерии», — говорится в заявлении.
Также отмечалось, что стороны разошлись в оценке происходящего. Так, пострадавшие указали, что стали жертвой рукоприкладства. А Ли Сын Хун впоследствии заявил, что лишь поучал своих юных партнёров.
По сведениям Tech2.org, один из случаев произошёл в декабре 2016-го в ресторане голландского города Херенвен во время проведения этапа Кубка мира.
Конфликт между Ли и ещё одним спортсменом разгорелся из-за того, что юниор уронил на пол пиалу с рисом. Сообщается, что двукратный олимпийский чемпион и ранее применял рукоприкладство в отношении этого молодого атлета. Так, в марте 2013 года он несколько раз ударил его по голове во время тренировки.
Кроме того, Ли Сын Хун проявлял несдержанность во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Так, во время одной из тренировок он был недоволен действиями своего коллеги и крикнул в адрес тренера: «Я не могу работать с этим мусором!»
Стоит отметить, что в последнее время в южнокорейском спорте произошло сразу несколько скандальных инцидентов, связанных с неподобающим поведением атлетов и наставников. Союзу конькобежцев страны (KSU) пришлось даже устроить масштабную проверку с целью выявления подобных случаев.
Так, фигурантом одного из самых громких дел стал бывший тренер национальной команды по шорт-треку Чо Чжэ Бом. Наставника обвинили в том, что он неоднократно избивал своих подопечных, включая двукратную чемпионку Олимпийских игр Сим Сок Хи. Отмечается, что это происходило в период с 2011 по 2018 год.
При этом Сим призналась, что с 17-летнего возраста подвергалась сексуальному насилию со стороны Чо. По словам четырёхкратной чемпионки мира, это происходило не только во время подготовки к соревнованиям, но и в ходе международных турниров.
В результате в декабре 2018 года Чо Чжэ Бома арестовали. Позднее его приговорили к десяти месяцам тюрьмы за нападение на спортсменов. Что касается обвинений в изнасиловании, в настоящий момент по этому делу продолжается расследование.
Ещё одним участником скандала стал шорт-трекист Ким Ган У. В прошлом сезоне он занял первое место в общем зачёте Кубка мира на дистанции 1500 м. Позднее атлета наказали за проникновение в женское общежитие сборной. Примечательно, что ему помогла партнёрша по национальной команде Ким Е Цзинь, которая дала ему свою карту-ключ.
Спортсмен заявил, что всего лишь принёс лекарстве своей подруге, которая страдала от простуды. Однако руководство федерации было непреклонно и отстранило Кима Ган У на один месяц. При этом наказания не избежала и Ким Е Цзинь, которая получила выговор. Её приговорили к десяти часам общественных работ.
По информации Inside the Games, в настоящее время открыто ещё одно дело в отношении корейского конькобежца. Отмечается, что причиной расследования стало неподобающее поведение атлета, спустившего со своего партнёра по команде брюки на глазах у представительниц женской команды. Имена спортсменов не называются, однако существует информация, что оба — призёры Олимпиады в Пхёнчхане.
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