«Было представлено подложное заключение»: Глушаков подал иск к бывшей жене

Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заподозрил свою бывшую супругу Дарью Шеромченко в фальсификации заключения, на основании которого она якобы препятствует общению спортсмена с детьми. Соответствующий иск был направлен в Следственный комитет Москвы. Адвокат женщины Сергей Жорин в разговоре с RT опроверг обвинение в фальсификации и заявил, что у полузащитника есть возможность регулярно видеться с дочерьми.

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков подал иск в следственный комитет Москвы к своей бывшей супруге Дарье Шеромченко. Он обвиняет её в фальсификации заключения психолога, на основании которого суд принял решение оставить с матерью дочерей пары — двухлетнюю Александру и семилетнюю Валерию.

Адвокат Марина Дубровская заявила, что сторона Шеромченко нарушила закон, чтобы помешать футболисту видеться с детьми.

«Адвокатами Дарьи в подтверждение такой позиции были представлены документы с приложением подложного заключения специалиста в целях получения незаконного решения. Дети были обследованы специалистом без высшего психологического образования. Всё это может быть квалифицировано как фальсификация доказательств, а это — уголовная статья», — приводит слова Дубровской портал Super.

Для того чтобы доказать свою правоту, сторона Глушакова провела специализированную экспертизу, которая и выявила нарушение.

В свою очередь, Сергей Жорин, представляющий интересы Шеромченко, полностью опроверг обвинения в фальсификации, а также в том, что полузащитник не имеет возможности видеться с детьми. В доказательство этого он опубликовал на своей странице в социальных сетях кадры записей камер видеонаблюдения, на которых Глушаков запечатлён вместе с одной из своих дочерей.

«Странное поведение. Ему никто не мешает общаться с дочерями, напротив. И это происходило не только вчера, как показано на снимках. Когда заявление попало в Следственный комитет, мы запросили записи с камер наблюдения, сделанные в тех местах, где он находился. Есть и другие. Он видится с детьми регулярно», — рассказал Жорин в разговоре с RT.

Сегодня Денис Глушаков подал заявление в Следственный комитет и просит посадить в тюрьму Маму своих детей. В заявлении он утверждает, что ему не дают видеться с детьми. А это вчерашнее фото с камер (дата и время на скринах). Вот как его назвать после этого? pic.twitter.com/tkTB3TCrGt — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 9 июля 2019 г.

По его словам, в том случае, если суд примет решение не в пользу полузащитника, он сам может попасть под уголовную ответственность.

«После того как заявление Дениса будет отклонено, мы, безусловно, подадим своё. Его действия подпадают под Уголовный кодекс», — заверил адвокат.

На следующий неделе Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию Глушакова по поводу размера алиментов, которые в настоящий момент составляют 1/3 его месячной зарплаты. Сторона футболиста настаивает на том, что данная сумма должна быть уменьшена до 300 тыс. рублей в месяц. По мнению Жорина, обвинения в фальсификации неслучайно возникли в преддверии заседания.

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Ещё один адвокат Шеромченко Алиса Образцов подчеркнула, что психологическая экспертиза была сделана членом Общественной палаты, обладающим необходимой квалификацией и опытом в подобных вопросах. По её мнению, футболист до сих пор отказывается принимать официальное решение суда, вынесенное ещё в начале февраля.

«Думаю, Денис всячески пытается сопротивляться законным решениям, которые выносятся не в его пользу и, как он считает, противоречат его интересам. Видимо, он забывает о том, что все они направлены прежде всего на соблюдение интересов детей, а не его самого или Дарьи», — цитирует Образцову «Чемпионат».

Кроме того, адвокаты Шеромченко выразили обеспокоенность по поводу перехода Глушакова в «Ахмат». Причиной для этого послужили заявления, сделанные им в декабре прошлого года. Футболист уже тогда говорил о том, что планирует присоединиться к грозненской команде, где его зарплата составит 30 тыс. рублей, в связи с чем сумма алиментов значительно снизится.

«Мы насторожены его контрактом с «Ахматом». Деталей пока раскрывать не буду, но есть вещи, в которых надо разобраться и которые необходимо уточнить. К сожалению, дети его не интересуют, его больше волнует размер алиментов и то, как их уменьшить», — отметил Жорин.

О переходе Глушакова из московского «Спартака» в «Ахмат» стало известно в конце июня. По сообщению СМИ, его зарплата составит €1 млн. При этом в настоящий момент суд проводит переоценку его имущества для того, чтобы установить новую сумму алиментов.

Дарья и Денис Глушаковы поженились в июне 2009 года. Спустя девять лет пара решила развестись. Бракоразводный процесс сопровождался взаимными обвинениями в изменах, публикациями компроматов, попытками заморозить счета в банке.

В начале февраля нынешнего года стороны пришли к договорённости и отношения были официально расторгнуты. Экс-капитан «Спартака» согласился выплачивать алименты супруге, а дочери должны были остаться с матерью. При этом заседание суда по вопросу опекунства над детьми должно состояться 31 июля.