Адвокат экс-жены Глушакова обеспокоен контрактом футболиста в «Ахмате»

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, ответил на вопрос, мог бы футболист перейти в чеченский клуб на небольшую зарплату для уменьшения алиментов для экс-супруги.

«Мы насторожены его контрактом с «Ахматом». Деталей пока раскрывать не буду, но есть вещи, в которых надо разобраться и уточнить», — сказал адвокат в интервью RT.

Он также заявил, что спортсмена не интересуют его дети.

«Его интересует размер алиментов, то, как сделать их меньше», — добавил Жорин.

В декабре в СМИ появились записи разговора Глушакова с женой, в которых он угрожал ей, что уйдёт в «Ахмат», а его зарплата составит 30 тыс. рублей.

29 июня Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1 + 1». С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее адвокат экс-жены Глушакова отреагировал на заявление футболиста в СК.