Адвокат экс-жены Глушакова обеспокоен контрактом футболиста в «Ахмате»
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«Мы насторожены его контрактом с «Ахматом». Деталей пока раскрывать не буду, но есть вещи, в которых надо разобраться и уточнить», — сказал адвокат в интервью RT.
Он также заявил, что спортсмена не интересуют его дети.
«Его интересует размер алиментов, то, как сделать их меньше», — добавил Жорин.
В декабре в СМИ появились записи разговора Глушакова с женой, в которых он угрожал ей, что уйдёт в «Ахмат», а его зарплата составит 30 тыс. рублей.
29 июня Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1 + 1». С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.
Ранее адвокат экс-жены Глушакова отреагировал на заявление футболиста в СК.