Адвокат экс-жены Глушакова отреагировал на заявление футболиста в СК

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Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал информацию о заявлении, поданном футболистом на экс-супругу в Следственный комитет.
Адвокат экс-жены Глушакова отреагировал на заявление футболиста в СК
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«Это какая-то юмористическая выходка Дениса Глушакова. Если даже предположить, что человек, который подписал лингвистическое исследование, не обладает каким-то нужным образованием или навыками, то последствием будет разве что признание этого доказательства недопустимым», — цитирует адвоката «Чемпионат».

По его мнению, игрок таким образом подготавливает информационный фон перед апелляцией, которая будет рассмотрена 16 июля. 

«Это какие-то его футбольные финты. Думаю, суд скажет, что всё в порядке, — общайтесь с детьми. Мы поддерживаем право Дениса общаться с детьми, даже просим его это делать», — сказал Жорин.

5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова и назначил алименты в размере одной трети от доходов, а также дополнительно 100 тыс. рублей ежемесячно для бывшей жены до достижения младшей дочерью возраста трёх лет.

Ранее сообщалось, что Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену.

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