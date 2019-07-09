Футболист Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену

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Марина Дубровская, адвокат полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова, заявила, что её клиент написал заявление в Следственный комитет на бывшую супругу Дарью.
Футболист Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену
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«История началась с того, что Денис Глушаков подал исковое заявление в связи с тем, что Дарья препятствует общению отца с детьми», — цитирует адвоката Super.

По её словам, представители экс-супруги предоставили документы с ложным заключением специалиста для незаконного решения. Она также подчеркнула, что дети спортсмена были обследованы психологом без высшего психологического образования.

«Всё это может быть квалифицировано как фальсификация доказательств, а это уголовная статья — ч. 1 ст. 303 УК РФ», — добавила Дубровская.

5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова и назначил алименты в размере одной трети от доходов, а также дополнительно 100 тыс. рублей ежемесячно для бывшей жены до достижения трёхлетнего возраста младшей дочерью.

Ранее адвокат бывшей жены Глушакова рассказала об алиментах футболиста после перехода в «Ахмат».

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