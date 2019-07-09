Футболист Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену
- @akhmatgrozny
«История началась с того, что Денис Глушаков подал исковое заявление в связи с тем, что Дарья препятствует общению отца с детьми», — цитирует адвоката Super.
По её словам, представители экс-супруги предоставили документы с ложным заключением специалиста для незаконного решения. Она также подчеркнула, что дети спортсмена были обследованы психологом без высшего психологического образования.
«Всё это может быть квалифицировано как фальсификация доказательств, а это уголовная статья — ч. 1 ст. 303 УК РФ», — добавила Дубровская.
5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова и назначил алименты в размере одной трети от доходов, а также дополнительно 100 тыс. рублей ежемесячно для бывшей жены до достижения трёхлетнего возраста младшей дочерью.
Ранее адвокат бывшей жены Глушакова рассказала об алиментах футболиста после перехода в «Ахмат».