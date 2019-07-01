Адвокат бывшей жены Глушакова рассказал об алиментах футболиста после перехода в «Ахмат»

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника Дениса Глушакова Дарьи, рассказал о сумме алиментов после перехода футболиста в грозненский «Ахмат».

«Если верить информации СМИ, зарплата Глушакова теперь составляет €1 млн. Треть от этой суммы будет перечисляться на алименты», — цитирует адвоката Sport24.

При этом он подчеркнул, что оценка имущества игрока продолжается. По словам представителя экс-супруги спортсмена, «Спартак» готов к выдаче исполнительного листа о выплате алиментов для передачи его в «Ахмат».

«Что касается адвокатского запроса в «Спартак» касательно отступных Глушакова, наш запрос был принят, но у клуба есть 30 дней на ответ. Они ещё не истекли», — добавил Жорин.

29 июня Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1 + 1». С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее в «Ахмате» отреагировали на информацию о зарплате Глушакова.