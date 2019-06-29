В «Ахмате» отреагировали на информацию о зарплате Глушакова

Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о размере зарплаты новичка команды — полузащитника Дениса Глушакова.

«Я уже прочитал, что у него зарплата огромная. Это чушь и неправда. Таких зарплат у нас в клубе нет. Зарплата у него в разы меньше, чем написали. €1 млн? У нас таких зарплат нет в клубе, она в разы меньше», — цитирует функционера Sport24.

По его словам, деньги не играли большую роль при заключении контракта с игроком. Он также подчеркнул, что зарплата не связана с выплатой алиментов бывшей жене футболиста. До это в СМИ сообщали, что при низкой зарплате Глушаков выплатит меньше алиментов экс-супруге.

«Для российского футболиста зарплата адекватная, хотя, скажем так, для футболиста его уровня она маленькая. Но это то, что мы предложили. У Дениса мотивация доказать, что он футболист, нас это больше всего заинтересовало. Вчера пообщались, поняли друг друга, за пару часов всё решили», — добавил Айдамиров.

Глушаков подписал с «Ахматом» контракт по схеме «1+1». С 2013 по 2019 год футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» заинтересован в приглашении Фёдора Кудряшова.