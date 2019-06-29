СМИ: «Ахмат» заинтересован в приглашении Кудряшова

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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» рассматривает возможность приглашения защитника Фёдора Кудряшова.
СМИ: «Ахмат» заинтересован в приглашении Кудряшова
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Как сообщает «Чемпионат», помимо грозненской команды в кандидатуре Кудряшова заинтересованы «Зенит», а также ряд турецких клубов.

В прошлом Кудряшов уже играл за «Ахмат». В его активе выступления за такие клубы, как «Рубин», «Спартак», «Ростов», «Краснодар». Зимой 2019 года он пополнил состав турецкого «Истанбул Башакшехир», в составе которого провёл восемь матчей, забил один мяч и стал серебряным призёром турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Глушаков стал игроком «Ахмата».

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