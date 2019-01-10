«Это страшное преступление»: двукратная олимпийская чемпионка из Южной Кореи обвинила тренера в изнасиловании

Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Сим Сок Хи обвинила бывшего тренера Чо Чже Бома в изнасиловании. По словам кореянки, специалист впервые надругался над ней, когда ей было 17 лет. Сам мужчина обвинения в свой адрес отрицает. При этом ранее тренера приговорили к десяти месяцам тюремного заключения за избиение подопечных.

«Опасалась негативной реакции общества»

В Южной Корее известная шорт-трекистка, двукратная олимпийская чемпионка Сим Сок Хи обвинила своего многолетнего тренера Чо Чже Бома в систематических избиениях и изнасилованиях.

О последнем спортсменка сообщила в суде в начале января. Долгое время Сим боялась свидетельствовать против бывшего наставника.

По её словам, Чо насиловал её с 17 лет и до самых Олимпийских игр в Пхёнчхане. По словам адвоката шорт-трекистки, изнасилования прекратились лишь за месяц до Игр.

«Это страшное преступление. Наше общество не должно оставить его безнаказанным», — сказал адвокат Сим Сок Хи журналистам.

При этом юрист также добавил, что тренер мог надругаться над подопечной даже на территории государственного тренировочного центра. Он отметил, что при нынешней системе управления спортом в Южной Корее спортсменки находятся в уязвимом положении.

Что же касается позиции подзащитной, то адвокат объяснил её прежнее желание не свидетельствовать против тренера страхом перед Чо. По словам юриста, Сим опасалась негативной реакции общества после своих признаний.

«Избил хоккейной клюшкой»

Чо предстал перед судом ещё в прошлом году. Тогда он был осуждён на десять месяцев тюремного заключения за избиение Сим и ещё троих подопечных. Тренер обжаловал приговор и объяснил, что бил молодых спортсменов для улучшения их спортивных результатов. Обвинения же в сексуальном насилии специалист полностью отрицает.

Между тем сама Сим вплоть до недавнего времени боялась выступать в суде. Однако в декабре прошлого года двукратная олимпийская чемпионка рассказала страшные подробности о работе с Чо. По словам шорт-трекистки, тренер избивал её, начиная с ранних лет.

«Он часто избивал и оскорблял меня, начиная с семи лет. Однажды избил меня хоккейной клюшкой и сломал пальцы», — шокировала публику Сим.

Также она призналась, что незадолго до Олимпийских игр в результате очередного избиения со стороны тренера получила сильное сотрясение мозга, которое помешало ей завоевать в Пхёнчхане больше одной медали.

Спортсменка также добавила, что в настоящий момент испытывает целый комплекс психологических проблем.

«Я получаю лечение от депрессии, повышенной тревожности, нарушения сна и посттравматического стрессового расстройства», — сказала она.

Золотая шорт-трекистка





Дело получило широкую огласку, так как жертвой стала знаменитая в стране спортсменка. На ОИ в Сочи шорт-трекистка в возрасте 17 лет произвела настоящий фурор. Она завоевала серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 1000 м, а затем стала чемпионкой в эстафете. Спустя четыре года Сим повторила своё достижение в Пхёнчхане.

Также кореянка является четырёхкратной чемпионкой мира. Всё в том же 2014-м она завоевала три золотых медали на первенстве планеты в Монреале, а спустя год одержала победу в эстафете на ЧМ в Москве.

Схожие проблемы в Южной Корее испытывала не только Сим, но и другие местные герои домашней Олимпиады. В прошлом году спортсменки из женской сборной по кёрлингу обвинили тренеров в оскорблениях и эксплуатации. По их словам, наставники во время ОИ не только запретили им общаться с другими спортсменами, но и отказались объяснять, куда пошли призовые за успешный результат, а также лично просматривали все подарки и письма от болельщиков.

При этом на домашних Олимпийских играх Южная Корея заняла седьмое место в неофициальном командном зачёте с пятью золотыми, восемью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. По общему количеству наград страна обновила свой рекорд.