Чемпион ОИ-2018 отстранён от выступлений за сборную Южной Кореи за рукоприкладство

Южнокорейский конькобежец Ли Сын Хун отстранён от выступлений за национальную сборную за неоднократное нанесение телесных повреждений партнёрам по команде.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на пресс-службу Южнокорейского союза конькобежцев (KSU).

Отмечается, что Ли Сын Хун неоднократно избивал партнёров по сборной в отелях, ресторанах и во время соревнований. При этом сам 31-летний спортсмен отрицает все обвинения и намерен обжаловать такое решение.

Ли Сын Хун является двукратным олимпийским чемпионом и трёхкратным серебряным призёром Игр. Кроме того, в его активе золото, серебро и две бронзы чемпионатов мира, три золота и серебро Азиатских игр, а также восемь золотых наград чемпионатов Азии.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка ОИ в конькобежном спорте Ли Сан Хва объявила о завершении карьеры.