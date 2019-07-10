Чемпион ОИ-2018 отстранён от выступлений за сборную Южной Кореи за рукоприкладство
- Reuters
Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на пресс-службу Южнокорейского союза конькобежцев (KSU).
Отмечается, что Ли Сын Хун неоднократно избивал партнёров по сборной в отелях, ресторанах и во время соревнований. При этом сам 31-летний спортсмен отрицает все обвинения и намерен обжаловать такое решение.
Ли Сын Хун является двукратным олимпийским чемпионом и трёхкратным серебряным призёром Игр. Кроме того, в его активе золото, серебро и две бронзы чемпионатов мира, три золота и серебро Азиатских игр, а также восемь золотых наград чемпионатов Азии.
Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка ОИ в конькобежном спорте Ли Сан Хва объявила о завершении карьеры.