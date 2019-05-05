Гимнастка Солдатова победила в многоборье на этапе Мирового вызова в Испании

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Россиянка Александра Солдатова заняла первые места в четырёх дисциплинах индивидуального многоборья на этапе Мирового вызова по художественной гимнастике в испанской Гвадалахаре.
Гимнастка Солдатова победила в многоборье на этапе Мирового вызова в Испании
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

В упражнениях с булавами Солдатова опередила итальянку Александру Аджурджукулесе и соотечественницу Екатерину Селезнёву.

По итогам упражнений с лентами Солдатова стала первой, Селезнёва — второй, Аджурджукулесе — третьей.

В упражнениях с обручем Солдатова взяла верх над украинкой Кристиной Пограничной. Селезнёва замкнула тройку призёров.

В упражнениях с мячом Солдатова выиграла у украинки Евы Мелещук, ставшей второй, и у Аджурджукулесе, занявшей третье место.

Ранее сообщалось, что россиянки завоевали бронзу на этапе Мирового вызова по художественной гимнастике.

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