Гимнастка Солдатова победила в многоборье на этапе Мирового вызова в Испании
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- РИА Новости
В упражнениях с булавами Солдатова опередила итальянку Александру Аджурджукулесе и соотечественницу Екатерину Селезнёву.
По итогам упражнений с лентами Солдатова стала первой, Селезнёва — второй, Аджурджукулесе — третьей.
В упражнениях с обручем Солдатова взяла верх над украинкой Кристиной Пограничной. Селезнёва замкнула тройку призёров.
В упражнениях с мячом Солдатова выиграла у украинки Евы Мелещук, ставшей второй, и у Аджурджукулесе, занявшей третье место.
Ранее сообщалось, что россиянки завоевали бронзу на этапе Мирового вызова по художественной гимнастике.