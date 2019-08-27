«Горда тем, что смогу представлять ребят»: Медведева о статусе посла ОКР, четверном сальхове и жизни в Канаде

Евгения Медведева назначена послом сборной России на Олимпиаде в Токио и следующим летом отправится вместе с командой в Японию. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков, отметивший дипломатические навыки 19-летней фигуристки. Сама спортсменка рассказала, как проходит её подготовка к новому сезону, и подчеркнула, что уже окончательно адаптировалась к жизни в Канаде.

Инфоповод, ради которого в здании на Зубовском бульваре собрались несколько десятков журналистов из России и Японии, скрывали до последнего момента. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и Евгения Медведева появились перед репортёрами ровно за час до полудня и выглядели слишком серьёзными.

В итоге новость оказалась позитивной как для журналистов, так и для болельщиков Евгении — серебряный призёр Олимпиады была представлена в качестве официального посла сборной России на Играх в Токио.

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По словам Станислава Позднякова, выбор пал на Медведеву неслучайно. 19-летняя фигуристка сыграла ключевую роль в возвращении сборной России флага и официального статуса в МОК, что не могло остаться незамеченным.

«Эта изящная барышня приняла участие в заседании исполкома МОК до старта Игр в Пхенчхане, а в предпоследний день Олимпиады — ещё в одном заседании, которое стало ключевым. Женя убедительно выступила и очаровала всех не только своей красотой, но и знанием дела. На мой взгляд, во многом именно это помогло нам через пять дней вернуть права», — заявил Поздняков.

Он также отметил, что спортсменка обладает отличными навыками ведения деловых переговоров.

«Рад, что она, несмотря на то что решила продолжать карьеру, всё-таки согласилась и приняла это ответственное решение. Мы много общались во время Олимпиады. Как-то попали в пробку между верхним и нижним кластером и долго разговаривали. Я подметил те дипломатические навыки, которые есть у Жени. Уверен, она будет представлять нас самым естественным и непринуждённым образом», — добавил функционер.

«Уже хочется попасть в олимпийскую деревню»

Сама же Медведева не скрывала радости от нового назначения, отметив, что с нетерпением ждёт старта летних Игр.

«Это большая честь — поехать с летней командой на Олимпиаду. Я взвесила все за и против и легко приняла это решение. На мою физическую форму и подготовку к сезону это никак не повлияет. Да, это весьма необычно, ведь для меня это будут вторые Игры. Если честно, уже очень хочется попасть в олимпийскую деревню. Игры — это потрясающе! Горда тем, что смогу представлять ребят, которым предстоит биться за честь страны», — призналась спортсменка.

Медведева — о дружбе с гимнастами

Кроме того, двукратная чемпионка мира рассказала, что является активной болельщицей. По словам Медведевой она внимательно следила за прошлыми летними Играми в Рио-де-Жанейро.

«Да, я знакома со многими ребятами из летних видов спорта, особенно с гимнастками. Как со спортивными, так и с художницами. Очень вдохновила серебряная медаль по спортивной гимнастике. Кстати, мы и в жизни с ними общаемся, они весёлые и коммуникабельные. Иногда встречаемся, сидим в ресторанах и вспоминанием Игры. Они — свою Олимпиаду, я — свою», — поделилась подробностями фигуристка.

Кроме того, Евгения не исключила, что во время Игр попробует себя в новом качестве и прокомментирует некоторые соревнования в прямом эфире центральных каналов.

«Это очень интересно для меня. Да, уже был опыт работы на телевидении. Если честно, нервничала больше, чем на Олимпиаде. Я люблю с микрофоном стоять и что-то говорить. С футболом не справлюсь, а вот какие-то другие виды совсем не против», — призналась она.

«Жить в Японии было бы сложно»

Медведева отдельно заострила внимание на японской публике. Спортсменка надеется, что любовь к её творчеству заставит местную публику активно поддерживать сборную России во время Игр. Кроме того, она рассказала, что к старту Олимпиады надеется выучить японский язык. При этом сказать хотя бы пару слов на камеру Медведева отказалась.

«Я сейчас нахожусь в активной фазе изучения японского. Когда выйду хотя бы на начальный уровень, начну разговаривать. Просто не хочется показывать половину работы», — пояснила фигуристка.

Журналисты из Японии поинтересовались у девушки, не рассматривает ли она в связи со своей новой миссией возможность переезда в столицу будущей Олимпиады. Спортсменка ответила отрицательно, но подчеркнула, что восхищается культурой Страны восходящего солнца.

«Япония — потрясающая. Ей восхищаются все фигуристы. Там особая обстановка, там не делят спортсменов на своих и чужих. На протяжении всего сезона мы с нетерпением ждём летних шоу. Но жить там было бы сложно: всё-таки другое питание, распорядок дня», — отметила Медведева.

Медведева — о жизни и выступлениях в Японии

«В Канаде меня понимают без слов»

После обсуждения планов в роли посла сборной России Медведева рассказала и о подготовке к новому сезону. Фигуристка отметила, что уже окончательно адаптировалась в Канаде и готовится к старту в комфортных условиях.

«В Канаде для меня важно то, какие люди меня окружают. Они всё чувствуют и понимают. Если что-то не так, сразу видят. И это несмотря на то, что у меня всего лишь базовый английский язык. Выходит, несмотря на сложности перевода, ощущаем себя большой спортивной семьёй. Тем не менее, я очень скучаю по России, ведь все родные и близкие в Москве. Говорю себе, что я в длительной командировке и понимаю, что так лучше для меня в спортивном плане», — объяснила спортсменка.

Двукратная чемпионка мира также призналась, что в Канаде у неё нет дополнительных помощников в быту.

«Стыдно, но до сих пор так и не села за руль. Хотя это правда, что в Канаде без машины никуда. Живём с мамой в апартаментах с очень красивым видом из окна. Постоянно ходим по магазинам, чаще всего за свежими продуктами. Слежу за питанием, готовлю сама, убираем вместе. Кстати я очень неплохо готовлю, если вдохновляюсь, могу приготовить какое-то интересное блюдо», — призналась она.

С восторгом двукратная чемпионка мира рассказала и о своей новой произвольной программе «Мемуары Гейши», которую Медведевой поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

«Морально готовилась к этому два года. Давно слушала эту музыку в наушниках, но раньше понимала, что не доросла. Надо чувствовать её, проживать все детали. Что касается Бурн, то после работы с ней все спортсмены меняются. У неё свой взгляд на спорт. Как-то мы работали на протяжении трёх часов на льду, и она первая, кто не подал признаков усталости. Глаза горели постоянно. Нереальная женщина», — высказалась Медведева.

По словам фигуристки, программу уже высоко оценил её тренер Брайан Осер.

«В первый раз, когда я показала «Гейшу» Брайану, он признался, что это моя лучшая программа в карьере. Такая оценка подстегнула оттачивать её и дальше», — добавила фигуристка.

Высказалась Медведева и о критике Татьяны Тарасовой, осудившей её за самостоятельную работу над показательными выступлениями.

В заключение серебряный призёр Олимпиады рассказала, что она близка к тому, чтобы без ошибок исполнить новый прыжок — четверной сальхов.

«Дела продвигаются. Пока не могу похвастаться чистым выездом, но трачу по 40 минут в день на тренировку. Понимаю, это займёт время. Но уже чувствую себя увереннее. Да, я попробовала его на японском шоу, это была шестая попытка, не назову её хорошей, но сейчас уже всё лучше. Не буду ничего обещать, это фигурное катание, но уверенна, что мне и моей команде этот прыжок покорится», — резюмировала фигуристка.