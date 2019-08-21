Доброта Медведевой, возмущение Туктамышевой и секрет успеха Тутберидзе: что происходит в мире фигурного катания

Представляющая Польшу фигуристка Екатерина Куракова рассказала о своей первой встрече с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Её поразила непосредственность и теплота, с которой к ней отнеслась именитая россиянка. Победительница первенства планеты 2015 года Елизавета Туктамышева возмутилась судейством в матче шестого тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат», получив на это грубый ответ от волейболиста Алексея Спиридонова. В свою очередь, известный тренер Этери Тутберидзе рассказала о своём секрете профессионального успеха. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Тренировка Медведевой и новые друзья Загитовой

До первых официальных взрослых соревнований в фигурном катании остаётся меньше месяца, и все спортсмены вносят заключительные правки в свои программы, чтобы подойти к старту сезона в идеальной форме. Россиянка Евгения Медведева нередко делится с поклонниками секретами своих тренировок и рассказывает о методиках наставника Брайана Орсера.

На этот раз она продемонстрировала, как выполняет прыжки в высоту с места — важное умение в фигурном катании.

Между поклонниками ведущих фигуристов зачастую существует серьёзное противостояние, которое отчасти не уступает столкновениям фанатов футбольных команд. В то же время внутри самого спорта ситуация может быть совершенно противоположной: соперники на льду дружат за его пределами и с уважением относятся друг к другу даже при существенном различии в количестве медалей и заслуг.

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Примером таких взаимоотношений может послужить первая встреча Медведевой и представительницы Польши Екатерины Кураковой, которая в этом сезоне присоединилась к группе Орсера. Бывшая подопечная Инны Гончаренко призналась, что не ожидала от именитой коллеги столь тёплого приёма.

«Я захожу в зал и думаю: «Господи, там Женя Медведева! Я должна держать себя в руках». Без эмоций, спокойно вошла и сказала: «Привет! Я Катя». Она ответила: «Привет! Ты Катя, да?» А я такая: «О, она меня обняла, она меня обняла!» В общем, это было мило», — рассказала Куракова в своём Instagram.

Тем временем главная соперница Медведевой в составе сборной России Алина Загитова решила прогуляться по парку, о чём сообщила своим подписчикам в социальных сетях. На видеозаписи чемпионка мира 2019 года кормит уток. Компанию ей составила собака породы чихуахуа, что удивило некоторых поклонников и даже коллег по цеху, привыкших, что верным спутником россиянки является акита-ину Масару.

«Так, что за собачка?» — написал в комментариях олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Однако более осведомлённые болельщики сообщили, что любимец по кличке Кнопа принадлежит младшей сестре Загитовой Сабине.

Мотивация Тутберидзе и грубость Спиридонова

Ученики Этери Тутберидзе не понаслышке знают, что такое успех. Именно на этот вопрос отвечали юные представители её группы в коротком ролике, опубликованном в социальных сетях. Среди всех высказываний фигуристов наставница выделила одно.

«Успех — это быть счастливым в своём деле», — подписала ролик Тутберидзе.

Гран-при по фигурному катанию традиционно стартует в середине октября, однако до него многие спортсмены принимают участие в менее значимых соревнованиях, — прежде всего для того, чтобы проверить свою готовность к сезону. Одним из самых напряжённых и интересных для болельщиков может стать Lombardia Trophy, который пройдёт с 13 по 15 сентября в итальянском Бергамо. Своё участие в нём подтвердили чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и победительница континентального первенства 2019 года Софья Самодурова.

Соперницами учениц Алексея Мишина станут подопечные Тутберидзе — казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева и Анна Щербакова, в нынешнем сезоне дебютирующая во взрослом катании. Что касается мужского турнира, то там выступят Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Морис Квителашвили и другие.

Во время подготовки к сезону Туктамышева не бросает своё увлечение футболом и остро реагирует на резонансные события в нём. По мнению многих болельщиков и специалистов, одним из главных антигероев шестого тура Российской премьер-лиги стал главный арбитр матча «Зенит» — «Ахмат» Алексей Матюнин, допустивший целый ряд грубых ошибок.

В стороне от обсуждения действий рефери не осталась и Туктамышева, не скрывающая симпатии к сине-бело-голубым. На своей странице в Twitter она сравнила реакцию на судейские скандалы в футболе и фигурном катании, а также заявила, что Матюнину не место в высшем дивизионе чемпионата страны.

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» — «Ахмат» ещё никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он обслуживал только матчи с участием «Тосно», петербургского «Динамо» и «Амкара», — написала Туктамышева.

Критика фигуристки понравилось далеко не всем пользователям социальных сетей, среди которых оказался доигровщик уфимского «Урала» Алексей Спиридонов, известный своим неоднозначным поведением и грубыми высказываниями, в том числе в адрес Туктамышевой.

«Помолчи лучше, чучело», — отреагировал на пост Туктамышевой Спиридонов.

Одобрение Тарасовой и романтика Букина

Многие болельщики с нетерпением ожидают возвращения на лёд олимпийской чемпионки Сочи-2014 Ксении Столбовой, выступающей в парном катании и пропустившей весь прошлый сезон из-за расставания со своим многолетним партнёром Фёдором Климовым. В предстоящих стартах она выйдет на лёд вместе с Андреем Новосёловым, недавно сменившим спортивное гражданство с французского на российское. Возникновение нового дуэта прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Многие спрашивают про новую пару. Вот и ответ — тренируются, стараются, готовятся», — подвела краткий итог специалист.

Чемпионы мира среди юниоров в спортивном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин рассказали о своих планах на предстоящий сезон. Так, в произвольной программе они выступят под саундтрек из фильма «Трон».

19 августа своё 24-летие отметила Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным. С праздником её поздравили многие болельщики и коллеги, однако одним из наиболее запоминающихся посланий отличился её партнёр. Он опубликовал ролик, в котором объединены самые трогательные моменты их номеров.

«Саня, с днём рождения! Мы с тобой прошли очень непростой путь, тернистый и тяжёлый, и я рад, что мы смогли преодолеть всё это вместе, рука об руку! Я благодарен тебе за всё это время! Ещё очень много впереди! Желаю тебе огромного здоровья и только самых верных и преданных людей на твоей дороге! Обнимаю, люблю! Твой Иван», — написал Букин.