«Они показывают тенденции будущего»: о чём говорили во время контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске

На подмосковной базе в Новогорске проходят контрольные прокаты юниорской сборной России. Особое внимание экспертов привлекла ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, которая чисто сделала четверной тулуп. Фигуристка рассказала, что тренеры остались довольны её выступлением, а сама она не чувствовала волнения, выполняя сложный элемент. В свою очередь, бронзовый призёр финала Гран-при Алёна Канышева призналась, что рассчитывает принять участие в Олимпийских играх 2022 года, а известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что в предстоящем сезоне у России будет сильная юниорская сборная.

«Катание некоторых юниорок воспринимаю как выступление мечты»

В фигурном катании наступила пора контрольных прокатов. В эти дни юниоры демонстрируют свои новые программы на подмосковной базе российской сборной в Новогорске.

Несмотря на то что до конца прокатов остаётся ещё несколько дней, тренеры, эксперты и сами спортсмены уже начинают подводить первые итоги проделанной за межсезонье работы. Так, технический специалист Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кузнецов признался, что его приятно удивили выступления россиян. По его словам, уровню юных фигуристов могут позавидовать даже взрослые коллеги.

«Безусловно, девочки больше впечатлили. Катание некоторых юниорок я воспринимаю как выступление мечты. Когда я был тренером, мне казалось, что такой уровень технической и хореографической подготовки не доступен, а сейчас вижу это вживую. Они показывают катание будущего, то, что будет тенденцией в ближайшие четыре—восемь лет», — рассказал Кузнецов в интервью Youtube-каналу ISU.

Схожую позицию выразила и известный тренер Татьяна Тарасова. Она отметила, что в предстоящем сезоне на юниорских соревнованиях у России будет конкурентоспособная команда.

«В целом мне понравилось то, что я увидела — были открытия, мы этих детей знаем. В целом хочу сказать, что данные прокаты, встречи спортсменов, тренеров и специалистов, всё это — очень важная работа, которую делает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Многие из нас прошли в этом виде спорта долгий путь, кто-то в нём больше 50 лет», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

«Выполнила четверной прыжок спокойно — как тройной»

Внимание большинства присутствующих было традиционно приковано к ученикам Этери Тутберидзе, так как именно эти фигуристы в ближайшем будущем смогут не только усилить состав сборной России, но и побороться за самые высокие места на международных соревнованиях.

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Накануне контрольных прокатов 13-летняя Камила Валиева, которая только готовится дебютировать на этапах юниорского Гран-при, заявила, что намерена включить в произвольную программу четверные тулуп и сальхов, а также тройной аксель.

Если второй и третий элементы пока находятся в стадии наработки, то первый прыжок фигуристка чисто выполнила в Новогорске, тем самым заявив о себе как об одной из самых перспективных учениц Тутберидзе.

«Выполнила его спокойно — как тройной. Думала только о том, как правильно зайти на прыжок. Тренеры пока похвалили, но сказали, что выезд с тулупа был не очень. В произвольной программе я нервничала меньше, чем вчера в короткой», — приводит слова Валиевой РИА Новости.

После выступления юниоров Тутберидзе многие в очередной раз отдали должное наставнице, которая из года в год воспитывает новые поколения конкурентоспособных фигуристов. Сами спортсмены также высоко оценивают её вклад в их развитие.

«С Этери Георгиевной работаю уже четвёртый сезон. Она великолепный человек. Её команда — профессионалы своего дела, таких фанатов фигурного катания я ещё не видел. Она трудится без выходных и требует от всех выкладываться на 100%», — рассказал 15-летний Егор Рухин.

В межсезонье группа Тутберидзе пополнилась бронзовой призёркой финала юниорского Гран-при Алёной Канышевой. Как и любой спортсмен, она мечтает попасть на Олимпийские игры, однако опасается, что путь в Токио может оказаться закрыт из-за возрастных ограничений. Дело в том, что, в соответствии с правилами, для участия в соревнованиях на 1 июля 2021 года фигуристу должно исполниться 15 лет.

«Каждый день, можно сказать, пересчитываю, попадаю туда или нет. Мнения разные. Возраст поднимают, не поднимают? Понять пока что очень сложно, но я надеюсь туда поехать, готовлюсь кататься на Олимпиаде», — призналась Канышева в эфире Первого канала.

«Все мальчики из нашей группы старались быть наравне с Сёмой Уно»

На одном из летних сборов к группе Тутберидзе присоединился серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Сёма Уно. Несмотря на то, что именитый японец пробыл в Москве всего несколько недель, его юные коллеги остались под впечатлением от его трудолюбия. По словам победителя чемпионата России среди юниоров Даниила Самсонова, для многих из них он стал настоящим примером.

«Cёма особо с нами не разговаривал, поскольку не очень хорошо знает английский. С ним были переводчики, которые передавали ему комментарии тренеров о его ошибках. А так все мальчики из нашей группы старались быть с ним наравне и не отставать. Особенно в нём нравится то, что он работает без остановки и летает буквально туда-сюда. У него особенная техника флипа — без «троек», сразу ходом вперёд едет и прыгает. Старался перенять у него все сильные качества, надеюсь, получилось», — цитирует Самсонова «Спорт-Экспресс».

Забавный эпизод произошёл после проката ученика Алексея Мишина Глеба Лутфуллина. Выступая с произвольной программой, он чисто выполнил четверной сальхов, тройной аксель и каскад из тройных акселя и тулупа. Тренер был настолько доволен фигуристом, что в шутку попытался его задушить.

Контрольные прокаты основной сборной России пройдут в начале сентября в московских «Лужниках». В них примут участие Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, спортивная пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов, а также танцевальные дуэты Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин.