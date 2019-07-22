Общение Туктамышевой с фанатами, доброе дело Загитовой и свадьба Коляды: как российские фигуристы проводят межсезонье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы болельщиков в Instagram. Она рассказала о своих предпочтениях в музыке и кино, а также о том, как ей удаётся выполнять высокие прыжки. Её соотечественница Алина Загитова занялась поисками хозяев для бездомного котёнка и приняла участие в Bottle Cap Challenge, а Михаил Коляда женился на представительнице Венгрии Дарье Беклемищевой. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Диалог Туктамышевой с болельщиками

В перерывах между тренировками многие фигуристы периодически устраивают в социальных сетях виртуальный диалог со своими поклонниками. Чаще остальных к такому способу общения прибегает чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. На этот раз она попросила подписчиков задать интересующие их вопросы в Instagram.

По традиции, к ответам россиянка подошла с юмором. Так, она призналась, что бесконечно может смотреть на огонь, воду и то, как падает при исполнении акселя бронзовый призёр командного первенства планеты 2019 года и по совместительству её молодой человек Андрей Лазукин.

Большинство вопросов касалось предпочтений спортсменки. Любимым певцом она назвала российского музыканта Псоя Короленко, любимым сериалом — «Очень странные дела». Кроме того, фигуристка призналась, что хотела бы посетить Бразилию.

В импровизированном интервью была затронута и профессиональная сфера.

«Как мне удаётся так высоко прыгать? Просто по утрам ем кашу. Я выполнила тройной аксель раньше Андрея Лазукина. Лучше всего у меня получается постолимпийский сезон», — заявила фигуристка.

Кроме того, Туктамышева рассказала про свою маму, которая работает учителем математики в школе. По её словам, она постоянно переживает за выступления дочери, причём выражается это достаточно необычным способом.

«Когда она ставит оценки за работы, у неё периодически появляются оценки +4 или +5 вместо 4+ и 5+. Мама верит в материализацию мыслей и надеется, что такие баллы появятся в моих протоколах за прыжки», — написала россиянка.

Несколькими днями ранее Туктамышева рассказала, что сезон-2019/20 для неё начнётся с турнира Lombardia Trophy, который пройдёт в Бергамо с 13 по 15 сентября. Кроме того, она выразила надежду, что вернётся в Италию на финал Гран-при, местом проведения которого станет Турин.

Свадьба Коляды и флешмоб Загитовой

В жизни призёра олимпийских игр в Пхёнчхане Михаила Коляды произошло радостное событие. Он женился на русско-венгерской фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании с Марком Мадьяром. Интересно, что до недавнего времени о его избраннице ничего не было известно, хотя оба фигуриста на протяжении некоторого времени занимались под руководством тренера Валентины Чеботарёвой.

Группа Этери Тутберидзе недавно завершила очередные сборы в подмосковном Новогорске, о чём рассказала сама наставница. Свободное от тренировок время её лидер Алина Загитова решила посвятить добрым делам. Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с котёнком, которого готова отдать в хорошие руки.

Фигуристка не раз признавалась, что является большой любительницей животных. Её собака Масару участвует вместе с Алиной в фотосессиях, тренировках и даже ледовых шоу. И Загитова, и её питомец не отстают и от современных трендов и недавно вместе поддержали захвативший социальные сети Bottle Cap Challenge. Сначала акита-ину при помощи хозяйки сбила крышку лапой, а затем и сама олимпийская чемпионка Пхёнчхана открыла бутылку ударом конька, выполнив этот трюк на льду.

Многие болельщики с нетерпением ожидают возобновления соревнований, чтобы вновь понаблюдать за противостоянием двух лидеров российского женского катания Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин сравнил соперничество их поклонников с ситуацией 2002 года, когда всё внимание любителей фигурного катания было приковано к нему и Евгению Плющенко.

«У Алины и Евгении практически та же история, что и у нас с Женей. Только тогда СМИ были другие. Сейчас, в век интернета и гаджетов, информация распространяется в разы быстрее. А в остальном — всё то же самое. Кто что сказал, кто куда посмотрел, поздравил ли Алексей Николаевич Мишин нас с победой, что ответили мы — и так далее. Да поддержите вы спокойно и того, и другого! Плющенко и Ягудина, Медведеву и Загитову. Это же всё наши победы!» — приводит его слова «Советский спорт».

Популярные мотивы Степановой и Букина и расчёт на золото ЧМ

Тем временем танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин определилась с музыкой для своей произвольной программы. В новом сезоне спортсмены выйдут на лёд под композицию американского поп-певца Джастина Тимберлейка Cry me a river. Постановкой номера занимаются хореографы Александр Свинин и Ирина Жук. Музыкальным сопровождением короткой программы станет саундтрек к фильму «Мулен Руж».

Своими планами поделилась и чемпионка Европы нынешнего года Софья Самодурова. Короткую программу она представит под хит Bamboléo французской группы Gipsy Kings, а произвольную — под El Tango de Roxanne также из «Мулен Руж».

Тем временем Департамент спорта Москвы опубликовал список спортсменов, представляющих столицу на международной арене в сезоне-2019/20, а также их предполагаемые результаты. Что касается чемпионата мира, который состоится в канадском Монреале, то его победительницей, по мнению ведомства, должна стать Загитова, а Александра Трусова и Анна Щербакова смогут занять призовые места. Для Медведевой положительным результатом будет считаться место в тройке первенства России.