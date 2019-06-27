Дуэт Загитовой и Плющенко, загадка Туктамышевой и новое имя Уно: что обсуждают в мире фигурного катания

Олимпийские чемпионы в одиночном катании Алина Загитова и Евгений Плющенко представили совместный номер на ледовом шоу в Японии. Победительница первенства планеты 2015 года Елизавета Туктамышева предложила поклонникам угадать, кто из хореографов занимается постановкой её новой произвольной программы. А серебряный призёр Пхёнчхана Сёма Уно примерил на себя традиционный русский головной убор. Последние события в мире фигурного катания — в материале RT.

Предложение о сотрудничестве для Загитовой

В мире фигурного катания не утихают разговоры о показательном выступлении олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой, хореографа которой обвинили в плагиате. Бронзовый призёр первенства Европы 2014 года Константин Меньшов выступил в защиту россиянки. По его мнению, номер был поставлен качественно, в связи с чем к ней не должно быть никаких претензий.

«Мне понравился номер, он показал, что Алина может быть разносторонней фигуристкой. А скопировал Даниил (Глейнхауз, хореограф Загитовой. — RT) его или нет, это уже не столь важно. Я вполне допускаю, что времени на постановку было очень мало, но они сделали его хорошо», — заявил Меньшов в интервью РИА Новости.

Загитова представила новую показательную программу на одном из шоу в Японии. Сразу после этого хореограф Джоджо Гомез у себя в социальных сетях обвинила Глейнхауза в плагиате. Она отметила, что видеозапись с её танцем появилась в интернете за неделю до выступления действующей чемпионки мира.

Российский тренер незамедлительно принёс извинения коллеге, признавшись, что он действительно позаимствовал несколько движений из её номера. В свою очередь, Гомез подчеркнула, что не считает виновной Загитову и призвала своих поклонников не присылать ей гневные сообщения. Кроме того, она предложила россиянке сотрудничество.

«Это была не её вина. Алина — прекрасная, талантливая девочка, с которой я бы с удовольствием поработала. Мне бы не хотелось, чтобы ей слали слова ненависти. Не надо писать такое молодой девушке, которая просто делает то, что любит. Она заслуживает большего. Пожалуйста, остановитесь. Все люди допускают ошибки. Оставьте её в покое», — написала хореограф в Instagram.

Интрига Туктамышевой

Другая чемпионка мира из России Елизавета Туктамышева предложила поклонникам новую загадку. На своей странице в социальных сетях она объявила конкурс, победитель которого получит от неё автограф и видеообращение.

«Что же происходит в межсезонье? Самое главное — постановка программ. Мне для этого пришлось преодолеть почти 8 тыс. километров. Итак, вопрос: кто же будет ставить мне произвольную программу сезона-2019/20?», — написала россиянка.

Предыдущие два сезона Туктамышева занималась под руководством хореографа Татьяны Прокофьевой, работающей с группой Алексея Мишина.

Трёхкратный чемпион США и близкий знакомый фигуристки Джонни Вейр написал в комментариях, что знает ответ на вопрос, однако воздержался от подсказок болельщикам. При этом один из пользователей Instagram предположил, что речь идёт о бронзовом призёре командного первенства планеты 2019 года и по совместительству молодом человеке Туктамышевой Андрее Лазукине. Спортсменка утвердительно ответила на слова подписчика, однако не стала уточнять, была ли это шутка.

Завесу тайны о своих номерах приоткрыли Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду. По их словам, основной темой их ритм-танца станут мюзиклы и объединение сразу нескольких музыкальных жанров. В сезоне-2019/20 они выйдут на лёд под саундтрек из фильма «Мулен Руж». Постановщиком стал известный российский хореограф Илья Авербух.

«Мы получили настоящий кайф, хотя когда Илья пришёл, то сразу предупредил, что не так много работал с парами и танцорами. Но он решил попробовать, и это на самом деле было круто. Илья очень «идейный», у него много разных мыслей», — цитирует Степанову официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Серебряный призёр Пхёнчхана Александр Энбер, выступающий в дуэте с Натальей Забияко, рассказал, как болельщики реагируют на их выступления. Он признался, что чаще всего им присылают положительные отзывы, однако иногда не обходится и без критики.

«Понятное дело, что кому-то наша программа не нравится. Делаем всё, что можем, что в наших силах. Они присылают фрагменты, говорят про ошибки. Так мы их тоже видим, знаем, что можем лучше кататься. Спасибо, что обратили внимание», — приводит слова Энберта Sport24.

Достижения Косторной и Плющенко — младшего

Серебряный призёр Олимпиад в Пхёнчхане Сёма Уно, временно тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, постепенно осваивается в России. Он активно общается со своими коллегами по группе, а также примеряет традиционные русские предметы одежды.

Бронзовый призёр Универсиады в Красноярске Морис Квителашвили предложил поклонникам придумать новое имя для японца. «Семён Одинцов. У кого ещё какие варианты?» — обратился фигурист к подписчикам.

На протяжении сезона спортсменам бывает непросто совмещать соревновательную деятельность с занятиями, привычными для обычных людей. Примером для многих из них может послужить чемпионка юниорского Гран-при 2018 года Алёна Косторная. 15-летняя россиянка похвасталась у себя в Instagram аттестатом, полученным после завершения девятого класса. Повод для гордости у неё действительно есть: по всем предметам, кроме ОБЖ, она получила «пятёрки».

Россиянки Алина Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в благотворительной акции, в рамках которой встретились с игроками Детской следж-хоккейной лиги. Фигуристки пообщались с юными спортсменами, сделали совместные фотографии и даже порисовали.

Во время одного из ледовых шоу, недавно завершившегося в Японии, состоялся дебют необычного дуэта. Загитова вышла на лёд вместе с Евгением Плющенко. Совместный номер сложно отнести к парному катанию, однако присутствие сразу двух олимпийских чемпионов на одном катке вызвало восторг у местной публики.

В выступлении особая роль была отведена сыну Плющенко, делающему свои первые шаги в фигурном катании. Несмотря на запрет, 6-летний Александр вышел на лёд под музыку американского поп-певца Майкла Джексона. В Японии он впервые выполнил двойной сальхов.

«Саппоро всегда останется в моей памяти как город, где Саша впервые совершил двойной прыжок», — написал Плющенко — старший.

При этом некоторые пользователи социальных сетей предположили, что родители дают мальчику слишком большую нагрузку, желая сделать из него чемпиона против его воли. Однако, по словам олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки, юный фигурист отличается целеустремлённым характером и получает настоящее удовольствие от занятий.

«Саша Плющенко — безумный трудоголик! Я знаю, что его никто не заставляет, он сам хочет стать чемпионом, по-моему, больше всех нас взрослых вместе взятых», — отметила Навка.