Американский хореограф заявила, что не имеет претензий к Загитовой

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Американский хореограф Джо Джо Гомез отреагировала на извинения хореографа олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой Даниила Глейхенгауза.
Американский хореограф заявила, что не имеет претензий к Загитовой
  • РИА Новости

«Я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. Лучше наймите меня и оплатите билет до России», — написала Гомез в своём Instagram.

Она также подчеркнула, что не имеет претензий к самой Загитовой.

«Этот пост был направлен не против Алины. Я считаю, что она невероятно талантлива и прекрасна. Я бы с удовольствием поработала с ней над хореографией и танцем. Но то, что сделал её тренер, было неприемлемо и непрофессионально», — добавила американка.

Ранее Гомез заявила что Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера Загитовой, после чего хореограф россиянки принёс свои извинения.

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