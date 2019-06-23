Американский хореограф заявила, что не имеет претензий к Загитовой

Американский хореограф Джо Джо Гомез отреагировала на извинения хореографа олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой Даниила Глейхенгауза.

«Я очень польщена тем, как вы вдохновились моей работой, но в следующий раз не надо воровать. Лучше наймите меня и оплатите билет до России», — написала Гомез в своём Instagram.

Она также подчеркнула, что не имеет претензий к самой Загитовой.

«Этот пост был направлен не против Алины. Я считаю, что она невероятно талантлива и прекрасна. Я бы с удовольствием поработала с ней над хореографией и танцем. Но то, что сделал её тренер, было неприемлемо и непрофессионально», — добавила американка.

Ранее Гомез заявила что Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера Загитовой, после чего хореограф россиянки принёс свои извинения.