Хореограф Загитовой принёс извинения американке, обвинившей его в плагиате
- РИА Новости
Об этом американский хореограф сообщила в сторис в своём Instagram.
«Не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но в то же время должна отстаивать свои работы и не допускать их заимствования. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился», — написала Гомез.
Глейнгхауз поставил Загитовой номер под композицию Bad Guy певицы Билли Айлиш.
Ранее американский хореограф обвинила Загитову в плагиате.