Хореограф Загитовой принёс извинения американке, обвинившей его в плагиате

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, который поставил номер для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой, извинился перед американкой Джо Джо Гомез, обвинившей его в плагиате.

Об этом американский хореограф сообщила в сторис в своём Instagram.

«Не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но в то же время должна отстаивать свои работы и не допускать их заимствования. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился», — написала Гомез.

Глейнгхауз поставил Загитовой номер под композицию Bad Guy певицы Билли Айлиш.

Ранее американский хореограф обвинила Загитову в плагиате.