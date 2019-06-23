Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Тот самый случай, когда моя постановка танца на композицию «Bad Guy» украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, мне приятно, что вы сильно вдохновились моей работой, но в следующий раз, вместо кражи, наймите меня и купите билет в Японию», — написала Гомез в Instagram.

После комментария американки Даниил Глейхенгауз закрыл возможность комментировать свой пост в социальной сети.

Ранее фигурист Жиганшин высказался о причинах спада результатов россиян в танцах на льду.