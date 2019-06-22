Фигурист Жиганшин высказался о причинах спада результатов россиян в танцах на льду

Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин, выступавший в танцах на льду, высказал мнение о причинах утери российскими спортсменами лидирующих позиций в данной дисциплине.

«Одна из причин — ограниченный подход. Фигуристы мало работают с узкопрофильными специалистами, мало ездят на стажировки», — приводит слова Жиганшина «Матч ТВ».

Он отметил, что ему импонирует североамериканская система подготовки, когда сильнейшие фигуристы занимаются и у хореографа, и у специалистов по поддержкам, современным и классическим танцам, берут уроки у актёров, мимов.

«То есть разноплановая подготовка — отсюда и образы получаются уникальными. А у нас, как правило, один хореограф, который считает себя многогранным и может сам поставить номер. Поэтому я сторонник обмена опытом для тренеров. Также в Америке, Канаде и Европе спортсмены больше дорожат своим временем на льду, так как сами платят за тренировки», — добавил завершивший карьеру в 2017 году фигурист.

Жиганшин известен своими выступлениями в паре с Викторией Синициной и Еленой Ильиных. В дуэте с Синициной они выиграли чемпионат мира, первенство России а также финал юниорского Гран-при, а на взрослом уровне стали бронзовыми призёрами Универсиады-2013 и чемпионата России. Выступая с Ильиных, они победили на чемпионате России и завоевали серебро командного чемпионата мира и домашнего этапа Гран-при, а также выиграли бронзу этапа в Китае.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева выступят на Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2019/20.