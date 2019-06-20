Загитова и Медведева выступят на Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2019/20

Стали известны участники серии Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне.

Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU), действующая чемпионка мира Алина Загитова выступит на этапах во Франции и Японии, а бронзовая призёрка мирового первенства Евгения Медведева — в Канаде и России.

Из российских одиночниц также примут участие в этапах серии Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова, Анна Щербакова, Серафима Саханович, Александра Трусова, Алёна Косторная, Мария Сотскова и Софья Самодурова.

У мужчин Россию представят Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Александр Самарин, Антон Шулепов, Сергей Воронов и Артур Дмитриев.

Ранее футболист Артём Дзюба поддержал идею Загитовой о ЧМ по фигурному катанию в России.