Четверной сальхов Медведевой, планы Туктамышевой и Уно в Новогорске: чем живёт мир фигурного катания в межсезонье

Двукратная призёрка Олимпийских игр Евгения Медведева впервые попыталась исполнить четверной сальхов на публике. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на ближайшее будущее и пояснила, почему в фигурном катании появилось большое число юных спортсменок. Серебряный призёр Пхёнчхана Сёма Уно присоединился к группе Этери Тутберидзе в Новогорске. Об этих и других событиях — в материале RT.

Новая программа пары Забияко — Энберт и Bad guy Загитовой

Одной из самых интригующих тем для всех поклонников фигурного катания является внешняя составляющая выступлений спортсменов. Все с нетерпением ждут анонсов новых номеров и демонстрации образов.

Многие российские фигуристы уже объявили о том, под какую музыку будут выходить на лёд в сезоне-2019/20. На этот раз примеру коллег последовала спортивная пара Наталья Забияко — Александр Энберт. В короткой программе они выступят под композицию The Fire Within в исполнении известной пианистки Дженнифер Томас и группы The Rogue Pianist. При этом их произвольная программа не претерпит изменений.

В середине мая стало известно, что олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитва намерена поставить номер для показательного выступления под песню американской поп-певицы Билли Айлиш — Bad guy. На тот момент фигуристка подверглась критике со стороны поклонников Евгении Медведевой, так как незадолго до этого та назвала именно эту композицию в качестве одной из самых любимых. Однако хореограф Даниил Глейхенгауз опроверг предположения о том, что музыка была выбрана с целью навредить сопернице.

Споры постепенно утихли, и спустя месяц Загитова впервые представила нашумевший номер во время выступления в ледовом шоу в Японии.

Танцевальная составляющая в фигурном катании играет важнейшую роль вне зависимости от дисциплины. Именно поэтому многие спортсмены в качестве подготовки к новым выступлениям берут уроки у профессиональных танцоров. Так, серебряный призёр первенства Европы 2018 года Дмитрий Алиев провёл совместную тренировку с чемпионом мира по брейк-дансу Асланом Ныровым. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Мастер-класс от Аслана Нырова. Получили крутой и новый опыт! Спасибо», — написал Алиев.

Прогресс Медведевой и Уно в группе Тутберидзе

В предстоящем сезоне конкуренция в женской сборной России значительно возрастёт за счёт прихода сразу нескольких талантливых молодых фигуристок. В связи с этим, по мнению многих экспертов, нынешним представительницам национальной команды необходимо усложнять свои выступления.

Так, по окончании сезона-2018/19 Медведева заявляла о том, что первостепенной задачей для неё является отработка четверных элементов.

«Главная цель — четверные сальхов и тулуп. Без них будет сложно бороться в следующем сезоне. Я должна научиться исполнять сложные элементы на соревнованиях, а потом и на официальных стартах», — отмечала она.

В настоящий момент двукратная призёрка Олимпийских игр также принимает участие в ледовом шоу в Японии. По сообщению местных болельщиков и журналистов, она предприняла три попытки выполнить этот элемент, дважды упав на лёд и один раз приземлившись на две ноги. И хотя это является серьёзной ошибкой, уже сейчас можно говорить о том, что спортсменка значительно продвинулась на пути к своей цели.

Тем временем, обладатель серебряной медали Пхёнчхана Сёма Уно присоединился к группе Этери Тутберидзе на базе в подмосковном Новогорске. Ранее он сообщил о том, что прекращает сотрудничество со своими многолетники наставниками Матико Ямадой и Михоко Хигути, которые привели его к главным успехам в карьере. Однако в последнее время выступления японца не отличались стабильностью. В связи с этим предполагалось, что ему необходимо найти специалиста по прыжковым элементам.

Уно проведёт с командой Тутберидзе летние сборы. Многие эксперты выразили уверенность в том, что смена обстановки пойдёт японскому одиночнику на пользу. Так, известный российский хореограф Илья Авербух отметил, что его приезд в Россию не является сенсацией.

«Прекрасно, что все в фигурном катании обмениваются опытом. Российские специалисты неслучайно считаются лучшими, а группа Тутберидзе на данный момент — абсолютный лидер в одиночном катании. В первую очередь, конечно, в женском, но я уверен, что Этери Георгиевна сможет во многом помочь нашему японскому другу», — цитирует специалиста РИА Новости.

Амбиции Туктамышевой и новые подробности дела Загитовой

22-летняя Елизавета Туктамышева пока не планирует завершать профессиональную карьеру, однако уже задумывается о том, как каким должно быть её окончание. Чемпионка мира 2015 года призналась, что хотела бы поменять фигурное катание за счёт своих побед и запоминающихся выступлений.

«Для меня важно провести яркую спортивную жизнь. И даже если что-то не получается, всегда можно вновь взлететь и доказать всем, что нет ничего невозможного. Очень надеюсь, что в конце карьеры обо мне можно будет написать большую красивую книгу или снять фильм. И это будет здорово», — призналась Туктамышева в интервью порталу Собака.ru.

Кроме того, она прокомментировала появление большого числа юных фигуристок.

«Это цепная реакция. Один совершил что-то выдающееся, другой это заметил и подумал: почему я так не могу? Становится ясно, что даже в юном возрасте можно делать сложные прыжки. И дети с ранних лет учат четверные элементы, поэтому к началу профессиональной карьеры у них уже очень хороший технический арсенал, а это большое преимущество», — пояснила Туктамышева.

Что касается более долгосрочных перспектив, то успехи в фигурном катании продолжает демонстрировать шестилетний сын Евгения Плющенко Александр. Трёхкратный чемпион мира разместил на своей странице в Instagram видеозапись одной из тренировок мальчика. Интересно, что на ней он выступает под композицию Tango Amore, с которой его отец выходил на лёд на Олимпиаде в Ванкувере.

«Горжусь своим сыном! Новая программа! Tango Amore!», — подписал ролик Плющенко.

В честь Плющенко — младшего в социальных сетях был запущен хештег «сообщение Саше». Известные фигуристы, в том числе двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, оставляют свои пожелания юному фигуристу. К флешмобу присоединилась и Загитова.

«Привет! Хочу тебе пожелать огромной удачи и успехов. Чтобы ты всегда слушался родителей, наставников, отдавал себя полностью на тренировках. И конечно же желаю тебе большого—большого здоровья», — сказала олимпийская чемпионка.

Тем временем, в деле самой Загитовой о нарушении правил дорожного движения появились новые подробности. Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев сообщил, что в настоящий момент проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Пока мы не смогли пригласить её, потому что она находится в разъездах. Для того, чтобы вынести какое-то решение, нужно точно установить время и место, на какой машине ехала, все обстоятельства. В противном случае административное постановление будет отменено, и тогда уже санкция будет в отношении сотрудника, который, не разобравшись, возбудил расследование незаконно», — цитирует Набиева «Комсомольская правда».

Напомним, что в начале мая на странице Загитовой в Instagram появилось видео, на котором она управляет автомобилем. На тот момент ей было 16 лет, что послужило основанием для возбуждения административного дела.