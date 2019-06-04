Пение Медведевой, футбол Туктамышевой и Загитовой и вояж Трусовой: чем занимаются российские фигуристы в межсезонье

Двукратная призёрка Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева подвела итоги первого года сотрудничества с канадским специалистом Брайаном Орсером и спела дуэтом с бывшим американским фигуристом Джонни Вейром. Её соотечественницы Елизавета Туктамышева и Алина Загитова сыграли в футбол. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова поделилась, какие страны посетила в межсезонье, а серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин рассказал о своём настрое на новый сезон.

Итоги сезона Медведевой и дуэт с Вейром

Чуть больше года назад двукратная призёрка Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева прекратила сотрудничество с российской наставницей Этери Тутберидзе и присоединилась к группе канадца Брайана Орсера. Подводя итоги прошедшего сезона, фигуристка призналась, что под руководством специалиста она научилась не обращать внимания на внешние раздражители, что в значительной степени придало ей уверенности на льду.

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«Теперь у меня появилось больше свободы и возможностей самостоятельно принимать решения. В самом начале это было трудно, но теперь я накопила опыт и увидела потенциал для дальнейшего прогресса. Брайан считает, что нужно избегать давления извне. Для этого необходимо сконцентрироваться и упорно тренироваться, после чего я смогу выступать без страха. И сейчас у меня это получается», — цитирует фигуристку Sport24.

Кроме того, она рассказала, что в ближайшем будущем не намерена усложнять программу за счёт четверных прыжков.

«В течение предыдущих двух-трёх сезонов я хотела начать прыгать четверные, пробовала несколько раз, но дальше не продвинулась, потому что потом появились другие идеи», — добавила россиянка.

В настоящий момент Медведева принимает участие в ледовом шоу Fantasy on Ice, проходящем в нескольких японских городах. Расслабленная атмосфера подобных мероприятий способствует тому, что многие фигуристы проявляют себя с неожиданной стороны. Так, россиянка объединилась в певческий дуэт с трёхкратным чемпионом США Джонни Вейром. Вместе они исполнили композицию Shallow из кинофильма «Звезда родилась», подражая героям Леди Гаги и Брэдли Купера.

Футбольные финты Туктамышевой и новый титул Загитовой

Помимо Медведевой, в ледовом шоу в Японии участвуют ещё два лидера российского женского фигурного катания — Алина Загитова и Елизавета Туктамышева. Спортсменки также решили наглядно продемонстрировать, что их талант распространяется далеко за пределы катка. В перерыве одного из выступлений в качестве разминки обе сыграли в футбол.

Сначала действующая чемпионка мира набивала мяч об стену в подтрибунном помещении. Однако простыми ударами всё не ограничилось. Загитова показала умелое владение снарядом и выполнила несколько обманных движений.

Не отстала от подруги по сборной и Туктамышева. На видео, опубликованном в социальных сетях, она перекидывается мячом с бывшим российским фигуристом Константином Гавриным и даже несколько раз его обводит.

«Я тебя сейчас разведу, как маленькую девчонку», — сказала чемпионка мира 2015 года.

Свидетелем импровизированного матча стал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, высоко оценивший футбольные способности Туктамышевой.

Подобные мероприятия объединяют на одном катке не только мировых звёзд фигурного катания, но и представителей разных поколений, которые бы не встретились в рамках официальных соревнований. Так, Плющенко на своей странице в Instagram опубликовал совместную фотографию с Загитовой.

«С королевой льда Алиной», — подписал пост экс-спортсмен.

Новые цели Самарина и путешествия Трусовой

Межсезонье — пора не только подводить итоги прошедших соревнований, но и ставить перед собой новые цели. Так, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин рассказал о своём настрое на предстоящий сезон. Он отметил, что в будущих стартах ему поможет опыт, полученный на мировых первенствах.

«Моя цель — показывать то, что мы делаем на тренировках. Начать нужно с этого. Конечно, поднимать вторую оценку. Научиться получать удовольствие от выступлений. Научиться в хорошем смысле слова раскрепощаться на льду. Со спокойной головой выходить и кататься на стартах. Тогда всё будет так, как мы хотим», — приводит слова спортсмена официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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Кроме того, он добавил, что планирует включить в свою новую программу четверной флип.

«Освоил его в этом сезоне. Хотелось показать прыжок на стартах. Но всё-таки мне не хватило немного времени и соревновательного опыта, чтобы исполнить его чисто. Но я приобрёл навыки, знания, чтобы в следующем году делать этот элемент стабильно», — заявил Самарин.

Полноценный отдых в фигурном катании длится всего несколько недель, затем тренировки возобновляются и начинается подготовка к новым стартам. Однако многие спортсмены стараются выжать максимум из свободного времени и получить как можно больше новых впечатлений.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова поделилась с подписчиками в Instagram видеороликом с кадрами из заслуженного отпуска. Юная фигуристка успела побывать в Египте, Франции, Испании, Италии и Австрии. Интересно, что на многих фотографиях присутствует питомец — чихуа-хуа Тина, в нынешнем сезоне «дебютировавшая» на одном из ледовых шоу вместе с хозяйкой. Ролик получил название «Три недели — это много или мало?».