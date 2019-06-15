Кукла Загитовой, новый стиль Туктамышевой и флешмоб в поддержку Медведевой: чем живёт мир фигурного катания в межсезонье

Поклонники подарили золотой медалистке Пхёнчхана Алине Загитовой её копию. Наряд тряпичной куклы повторяет костюм Кармен, в котором выступала россиянка. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева примерила новый образ и приняла участие в кулинарном шоу. Японские болельщики запустили флешмоб в поддержку двукратной призёрки Олимпийских игр Евгении Медведевой, которая получила угрозы в свой адрес. Об этих и других событиях в мире фигурного катания в межсезонье — в материале RT.

Мастерство Загитовой и плодотворное сотрудничество пары Тарасова — Морозов

До старта нового сезона в фигурном катании ещё далеко, однако чемпионке мира 2019 года Алине Загитовой уже есть чем удивить зрителей и судей. На своей странице в Instagram она опубликовала фрагмент тренировки, на которой чисто выполнила сложный каскад тройной лутц — два тройных риттбергера.

Активную подготовку к новым стартам продолжают и другие россияне. Евгения Тарасова, выступающая в дуэте с Владимиром Морозовым, объявила о завершении работы над произвольной программой. Сейчас спортивная пара тренируется в США под руководством Марины Зуевой. Интересно, что постановкой их нового номера занимался олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду Чарли Уайт, завершивший профессиональную карьеру после сезона-2013/14.

Кулинарные шоу и новая диета Медведевой

Тем временем именитые российские фигуристки по-прежнему находятся в Японии, где проходит ледовое шоу Fantasy on Ice. Отечественные спортсмены традиционно пользуются популярностью у местных болельщиков.

Так, Загитова похвасталась тряпичной куклой, которую ей подарили после одного из выступлений. Игрушка имеет сходство с самой фигуристкой: её наряд повторяет платье Кармен, в образе которой россиянка выходила на лёд в произвольной программе в сезоне-2018/19.

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В Японии фигуристки успевают не только выступить в шоу, но и демонстрировать другие таланты. Вместе с коллегами по сборной — Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой — Алина приняла участие в кулинарной программе, которая в скором времени выйдет на местном телевидении. Так, их попросили приготовить торт за десять минут. Судя по фотографиям Загитовой в Instagram, она с задачей успешно справилась.

Медведева продолжила «гурманскую» тему и после шоу. В социальных сетях она поделилась коротким видеороликом, на котором ест палочками розовые цветы. Голос за кадром резонно интересуется, нравится ли ей это «блюдо».

«Даже вкусно», — отвечает Медведева.

А Елизавета Туктамышева прошлась по магазинам вместе с трёхкратным чемпионом США Джонни Вейром, известным своей любовью к дизайну и экстравагантным костюмам.

«Под чутким руководством профессионала Лиза превращается в икону стиля. Спасибо за крутой шопинг, сама бы я до такого никогда не додумалась», — написала чемпионка мира 2015 года.

Одним из самых значимых спортивных событий последних дней стала победа «Торонто Рэпторс» над «Голден Стэйт Уорриорз» в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В стороне не осталась и Туктамышева. На своей странице в Instagram фигуристка опубликовала фотографию, на которой она вместе с Татьяной Волосожар, Максимом Траньковым, а также парой Тесса Вирту — Скотт Мойр наблюдают за ходом матча. Предпочтения россиянки были на стороне канадцев, которых она поздравила с триумфом.

Поддержка японцев и призыв Авербуха

Каждый спортсмен на протяжении карьеры сталкивается не только с верными поклонниками, но и с недоброжелателями. Именно такая история несколько дней назад произошла с Медведевой. Фигуристка получила анонимное послание во время одного из ледовых шоу. В нём неизвестный отправитель в грубой форме сообщил, что японцы её ненавидят, и призвал Медведеву как можно скорее вернуться в Россию.

Сама спортсменка с достоинством вышла из неприятной ситуации — заявила, что письмо её совсем не расстроило, и поблагодарила болельщиков за поддержку. Однако местные любители фигурного катания решили доказать свою любовь на деле. В социальных сетях они запустили флешмоб «Япония любит Евгению». Под соответствующим хештегом они публикуют трогательные обращения к Медведевой, а также делятся своим творчеством, посвящённым россиянке.

Двукратную чемпионку мира поддержали и коллеги по цеху. Так, экс-фигуристка Юлия Липницкая призналась, что также неоднократно получала угрозы в свой адрес, однако предпочитала не обращать на них внимания.

«Да никак с ними не справишься, это бесполезно! Люди просто не дружат с головой. Женя и так хорошо реагирует и держится. С тех пор как подняла планку своих выступлений, она сама знает, как ей поступать», — приводит слова олимпийской чемпионки Сочи «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, российский хореограф Илья Авербух призвал фанатов с уважением относиться ко всем спортсменам без исключения.

«Если вы болеете за своих, то это не значит, что надо ненавидеть соперников. Не нужно никого унижать и оскорблять. Поддерживать надо всех или своих любимцев чуть больше», — сказал Авербух.