Фанат назвал Медведеву дьяволом и призвал убраться из Японии

Американский фигурист Джонни Вейр сообщил о записке, в которой один из фанатов оскорбляет Евгению Медведеву и призывает убраться из Японии.

В своём Instagram Вейр опубликовал фотографию записки, скрыв имя фигуриста, которому оно адресовано, коньком, и выразил своё возмущение подобным поведением, назвав его неприемлемым.

В записке сказано: «Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твоё лицо в Японии! Все японцы ненавидят тебя! Уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии. Ты худшая! Уйди из фигурного катания».

Сама Медведева в Instagram отреагировала на эту запись Вейра и подтвердила, что записка была адресована ей.

«Спасибо всем за поддержку и тёплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в полном порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз», — написала Медведева.

И Медведева, и Вейр принимают участие в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии.

Ранее она призналась в своей любви к Японии и порекомендовала провести в ней отпуск.