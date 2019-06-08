Фанат назвал Медведеву дьяволом и призвал убраться из Японии
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- globallookpress.com
В своём Instagram Вейр опубликовал фотографию записки, скрыв имя фигуриста, которому оно адресовано, коньком, и выразил своё возмущение подобным поведением, назвав его неприемлемым.
В записке сказано: «Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твоё лицо в Японии! Все японцы ненавидят тебя! Уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии. Ты худшая! Уйди из фигурного катания».
Сама Медведева в Instagram отреагировала на эту запись Вейра и подтвердила, что записка была адресована ей.
«Спасибо всем за поддержку и тёплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в полном порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз», — написала Медведева.
И Медведева, и Вейр принимают участие в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии.
Ранее она призналась в своей любви к Японии и порекомендовала провести в ней отпуск.