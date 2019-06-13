Загитова, Медведева и Туктамышева стали гостями кулинарного шоу в Японии

Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева стали гостями кулинарной программы на японском телевидении.

В Instagram-аккаунте team.orser появился анонс кулинарной программы с участием российских фигуристок Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой. Также в передаче принял участие японский спортсмен Юдзуру Ханю.

В настоящее время спортсмены участвуют в ледовом шоу Fantasy on Ice. Выпуск кулинарной программы с участием российских фигуристок намечен на 15 июня.

Ранее Медведева поздравила болельщиков с Днём России.