Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.

«С Днём России! Люблю и горжусь своей Родиной. Наш народ отличается своей преданностью. Пускай мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек является твоим другом, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота — вот черты россиян. С праздником, великий народ!» — написала фигуристка в Instagram.

Евгения Медведева занимается под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, потому живёт и тренируется в Северной Америке.

Ранее Липницкая высказалась о ситуации с оскорбительным письмом фаната Медведевой.