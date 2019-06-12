Медведева поздравила болельщиков с Днём России

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Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Медведева поздравила болельщиков с Днём России
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«С Днём России! Люблю и горжусь своей Родиной. Наш народ отличается своей преданностью. Пускай мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек является твоим другом, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота — вот черты россиян. С праздником, великий народ!» — написала фигуристка в Instagram.

Евгения Медведева занимается под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, потому живёт и тренируется в Северной Америке.

Ранее Липницкая высказалась о ситуации с оскорбительным письмом фаната Медведевой.

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