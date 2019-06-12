Липницкая высказалась о ситуации с оскорбительным письмом фаната Медведевой

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова высказала мнение о ситуации с письмом фаната оскорбительного содержания в адрес Евгении Медведевой.
Липницкая высказалась о ситуации с оскорбительным письмом фаната Медведевой
  • ©Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Мне тоже приходили угрозы. Как справлялась? Да пофигу мне они, и всё. Да никак с ними не справляться! Это бесполезно. Люди просто не дружат с головой», — приводит слова Липницкой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что Медведева и сама хорошо реагирует и держится в подобной ситуацией.

«Она сама давно знает, как с этим справляться, с тех пор, как подняла планку своих выступлений», — добавила фигуристка.

Ранее сообщалось, что Медведева не обращалась в ФФККР в связи с оскорбительным письмом фаната.

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