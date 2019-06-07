Достижение Туктамышевой, новая программа Сотсковой и переход американки к Мишину: как фигуристы проводят межсезонье

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева попала в список самых известных людей Санкт-Петербурга, а Софья Самодурова рассказала, кого считает своей старшей сестрой в мире спорта. Победительница командного первенства планеты 2019 года Брэди Теннелл присоединилась к группе Алексея Мишина, а японец Сёма Уно может начать сотрудничество с одним из российских специалистов. Последние новости из мира фигурного катания — в материале RT.

Надежда Тарасовой на новые таланты

Проблема мужского фигурного катания в России заботит многих болельщиков и экспертов. Последний успех отечественных одиночников на чемпионатах мира датируется 2014 годом, и на данный момент им пока не удаётся что-либо противопоставить своим зарубежным коллегам на крупных турнирах.

Подводя итоги прошедшего сезона, многие специалисты в очередной раз сетовали на нехватку молодых фигуристов, способных стать достойной заменой Евгению Плющенко и Алексею Ягудину. Однако, по мнению известного российского тренера Татьяны Тарасовой, поводов для паники ни у кого быть не должно.

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«Знаете, даже яблони год плодоносят, год — нет. Отдыхают. Мне кажется, что женщины в принципе сильнее. Так уж получилось. Но кто-то обязательно появится уже совсем скоро. Через несколько лет. Это волнообразный процесс. Не каждый сезон японская земля рождает таких гениев, как Юдзуру Ханю», — приводит слова специалиста ТАСС.

Тарасова подчеркнула, что сейчас в России созданы все условия для того, чтобы в скором времени появилось новое поколение успешных фигуристов. При этом она отметила, что переизбыток талантливой молодёжи приводит к тому, что некоторые предпочитают сменить спортивное гражданство. Однако, по её мнению, это также стоит принять как должное.

«Мы же не можем быть вредителями. Существуют международные правила, по которым мы отдаём их в другую страну, чтобы талант развивался. Нам будет сложно, потому что уезжают очень хорошие спортсмены. Но держать их нельзя, это несправедливо по отношению к детям. Только в этом смысле есть отток людей», — добавила Тарасова.

Новые программы Сотсковой

Несмотря на высокую конкуренцию в российском фигурном катании, навязанную вчерашними юниорами, их более опытные коллеги не намерены сдаваться. Так, о своём настрое на ближайшее будущее рассказала 19-летняя Мария Сотскова, главным достижением которой на данный момент является серебро финала Гран-при сезона-2017/18.

Спортсменка призналась, что иногда ей не хватало мотивации, однако в определённый момент она поняла, что не может представить свою жизнь без фигурного катания.

«Не могу сдаться и не хочу этого делать. Люблю фигурное катание и готова выступать. Мне просто нравится находиться на льду. Мне кажется, я бы сожалела всю свою жизнь, если бы сейчас завершила карьеру. Я всё ещё достаточно молода, и у меня есть время», — цитирует Сотскову портал Golden Skate.

Фигуристка также рассказала, под какую музыку планирует выступать в предстоящем сезоне. Короткую программу она представит под композицию To Build a Home британской группы The Cinematic Orchestra, а произвольную — под саундтрек из кинофильма «50 оттенков серого». Напомним, что с апреля нынешнего года она занимается в группе Светланы Соколовской, также работающей с серебряным призёром чемпионата Европы Александром Самариным.

Дружба Туктамышевой и Самодуровой

Тем временем, Елизавета Туктамышева стала обладательницей очередного, на сей раз не вполне спортивного достижения. Она попала в список 50 самых знаменитых людей Санкт-Петербурга по версии одного из российских изданий. Помимо фигуристки, в рейтинг был включён ещё один представитель спортивного мира — главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Многие фигуристы признаются, что им практически невозможно найти настоящих друзей, так как зачастую их соперничество распространяется и на жизнь вне льда. Однако отношения между Туктамышевой и чемпионкой Европы 2019 года Софьей Самодуровой полностью опровергают подобные высказывания. Девушки неоднократно признавались, что воспринимают друг друга как сёстры.

По словам чемпионки мира 2015 года, между учениками Алексея Мишина существует здоровая конкуренция, однако при этом — достаточно тёплые отношения.

«Если у Сони возникнут какие-то сложности или проблемы, и она обратится ко мне с вопросом, я всегда выслушаю и постараюсь помочь. Что помогает сохранить дружбу, несмотря на конкуренцию? Секрет очень простой — его нет! Тут всё зависит от людей и их внутренних качеств. Думаю, что дело в этом. Надо уметь радоваться за других», — рассказала Туктамышева в интервью порталу «Спорт Бизнес Online».

В свою очередь, Самодурова призналась, что поначалу боялась подходить к более именитой фигуристке. Однако ситуация изменилась, когда обе спортсменки стали выступать в одной возрастной категории.

«Мы с Лизой часто смеёмся, у нас свои шутки. Поддерживаем друг друга и без хорошего настроения на тренировку не выходим. Она мне фактически как старшая сестра», — заявила Самодурова.

Сенсация Уно

В межсезонье некоторые фигуристы решаются на смену методов подготовки и начало сотрудничества с новыми тренерами. Так, группу Мишина пополнила победительница командного чемпионата мира, американка Брэди Теннелл. Об этом сообщил сам российский специалист.

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«У меня уже есть опыт работы с иностранцами. В разное время это были Стефан Ламбьель, Каролина Костнер, Хавьер Фернандес, Кира Корпи, Сара Майер. Сейчас мы находимся в Риге, откуда летим в Женеву, а оттуда во французский город Куршевель. Нам прислали видео из нашего лагеря, где уже катается чемпионка США Брэди Теннелл. Она будет тренироваться в нашей группе, у наших специалистов — Мишина и Прокофьевой. Инициатива исходила от неё самой», — цитирует Мишина «Спорт день за днём».

Однако одним из самых неожиданных событий нынешнего межсезонья может стать начало сотрудничества серебряного призёра Олимпийских игр в Пхёнчхане Сёмы Уно с одним из российских специалистов. По сообщению японских СМИ, фигурист ушёл от своих многолетних наставников Мачико Ямада и Михоко Хигучи и теперь может присоединиться к группам Мишина или Этери Тутберидзе.

«У Брайана Орсера есть Ханю, у Рафаэля Арутюняна — Натан Чен, поэтому они не станут тренерами Уно. Если Сёма действительно хочет учиться у тренера, который ставит технику, он пойдет либо к Этери Тутберидзе, либо к Алексею Мишину», — пишет Japan Times.