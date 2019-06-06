Тарасова рассказала о причинах отъезда талантливых фигуристок из России

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не считает, что в России существует утечка талантливых спортсменов в другие страны.

«Сейчас нет никакой утечки спортсменок на Запад. Просто одарённых девочек сейчас много, они не могут ждать, они уезжают, чтобы их талант не пропадал, чтобы они выступали под другим флагом, но всё-таки выступали. Нам будет сложно, так как уезжают очень хорошие девочки. Но держать их тоже нельзя, это несправедливо по отношению к детям. Только в этом смысле существует отток людей», — сказала Тарасова ТАСС.

Также известный тренер назвала гением японского фигуриста Юдзуру Ханю.

Ранее Тарасова заявила о желании тренировать.