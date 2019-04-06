Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой

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Российская фигуристка Мария Сотскова, выступающая в женском одиночном катании, приняла решение завершить сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.
Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мы с Машей пришли к выводу, что наши рабочие отношения исчерпали себя, исчезло взаимопонимание. В этом случае просто нет смысла продолжать совместную работу», — приводит слова Буяновой РИА Новости.

Она отметил, что Сотскова продолжит тренироваться у Светланы Соколовской, работающей в том же клубе.

«Я же искренне ей желаю добиться под руководством нового тренера более высоких результатов, чем те, что были достигнуты за время нашей совместной работы», — добавила тренер.

Под руководством Буяновой 18-летняя фигуристка заняла второе место в финале Гран-при, трижды став второй и один раз — третьей на этапах серии. Она также выиграла турниры Ondrej Nepela Trophy, Tallin Trоphy,  Finlandia Trophy, серебро чемпионата России сезона-2017/18. 

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