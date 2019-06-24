Американский хореограф призвала фанатов не оскорблять Загитову

Американский хореограф Джо Джо Гомез обратилась к фанатам с просьбой не писать негативные сообщения и комментарии в адрес чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Пожалуйста, не отправляйте Алине негативные комментарии. Это была не её вина. Она прекрасная, талантливая девочка, с которой я бы с удовольствием поработала. Я бы не хотела, чтобы ей слали слова ненависти. Не надо писать такое молодой девушке, которая просто делает то, что любит. Она заслуживает большего. Пожалуйста, остановитесь. Она не заслуживает ненависти. Все люди допускают ошибки. Оставьте её в покое», — говорится в сообщении Гомез в Instagram.

Ранее Гомез заявила, что хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера, после чего тот принёс свои извинения.

В ответ американка ещё раз осудила действия Глейхенгауза, но отметила, что у неё нет претензий к Загитовой.