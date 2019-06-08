Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе
  • РИА Новости

«Я очень рада и за Этери Георгиевну, и за него. Я много лет работала с ними (японцами. — RT). Думаю, что для её группы появление такого человека будет очень интересным», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

8 июня стало известно, что Уно, ранее ушедший от своих тренеров Михоко Хигути и Матико Ямада, с которыми работал с детства, проведёт летний тренировочный сбор в группе Тутберидзе, о чём она сообщила в своём Instagram.

Ранее Алексей Ягудин высказал мнение, что Евгения Медведева не сможет выучить четверные прыжки.

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