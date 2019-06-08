Ягудин считает, что фигуристка Медведева не сможет выучить четверные прыжки

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин не верит, что Евгения Медведева сможет выучить прыжки в четыре оборота.
Ягудин считает, что фигуристка Медведева не сможет выучить четверные прыжки
  • ©Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Когда тебе 18—19, изучать что-то новое, чего у тебя не было… Я очень хочу увидеть, но считаю, что это практически нереально», — цитирует эксперта Nevasport.

Он также выразил мнение, что четверные прыжки появились не из-за какой-либо эволюции, а из-за конкретных примеров для юных фигуристов.

«Я тренировался, глядя на тройные, и процесс развития был дольше. Теперь юниоры видят одни четверные, они уже понимают, что тройными никого не удивишь. Для них это реальность, в которой они существуют», — поделился Ягудин.

Медведева до этого говорила, что поставила себе цель выучить прыжок в четыре оборота.

Ранее фигуристка Евгения Медведева порекомендовала всем посетить Японию.

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