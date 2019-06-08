Ягудин считает, что фигуристка Медведева не сможет выучить четверные прыжки
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«Когда тебе 18—19, изучать что-то новое, чего у тебя не было… Я очень хочу увидеть, но считаю, что это практически нереально», — цитирует эксперта Nevasport.
Он также выразил мнение, что четверные прыжки появились не из-за какой-либо эволюции, а из-за конкретных примеров для юных фигуристов.
«Я тренировался, глядя на тройные, и процесс развития был дольше. Теперь юниоры видят одни четверные, они уже понимают, что тройными никого не удивишь. Для них это реальность, в которой они существуют», — поделился Ягудин.
Медведева до этого говорила, что поставила себе цель выучить прыжок в четыре оборота.
Ранее фигуристка Евгения Медведева порекомендовала всем посетить Японию.