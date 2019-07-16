Фигуристка Самодурова рассказала, под какую музыку будет выступать в новом сезоне

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Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала, под какие композиции будет выступать в сезоне-2019/20.
Фигуристка Самодурова рассказала, под какую музыку будет выступать в новом сезоне
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Новые программы — они крутые. Мне нравятся. Короткая программа будет под «Bamboleo» Gipsy Kings, произвольная — под танго Роксаны. Полагаю, это мой стиль», — приводит слова Самодуровой John Wilson Blades.

В прошлом сезоне, который стал для 16-летней фигуристки первым на взрослом уровне. Она стала чемпионкой Европы, завоевала бронзу на командном чемпионате мира, а также записала в свой актив второе и третье места на этапах серии Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова в короткой программе будет выступать под музыку израильской певицы Леви.

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