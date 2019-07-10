Завершение карьеры Бобровой, конфликт Плющенко с болельщиками и досуг Туктамышевой: главные новости в фигурном катании

Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях отметила, что после рождения ребёнка в её жизни начинается новая глава. При этом она намерена выступать в ледовых шоу. Евгений Плющенко жёстко ответил на критику со стороны болельщиков, а Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова опубликовали совместную фотографию с отдыха.

Уход Бобровой

Одним из главных ньюсмейкеров последних дней в фигурном катании стала Екатерина Боброва. Спортсменка, которая вместе с Дмитрием Соловьёвым выступала в танцах на льду, объявила о решении завершить карьеру. Об этом она сообщила на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте. И делаю это, ни о чём не жалея и с радостью в сердце. Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений!» — написала Боброва.

По словам девушки, многолетняя карьера в фигурном катании «закалила её как спортсмена и многому научила». Однако она подчеркнула, что этот этап её жизни подошёл к концу.

В последний раз Боброва и Соловьёв выступали на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, где завоевали серебро в командных соревнованиях, а в состязаниях танцевальных пар заняли пятое место. После этого атлеты были вынуждены отказаться от участия в чемпионате мира, а следующий сезон пропустили из-за травмы партнёра и беременности спортсменки. 13 апреля у Екатерины и её супруга, экс-фигуриста Андрея Депутата, родился сын Александр.

Боброва призналась, что в будущем намерена сосредоточиться на воспитании сына, но при этом добавила, что не собирается окончательно расставаться с фигурным катанием.

«Мы с Дмитрием Соловьёвым продолжим радовать вас своим катанием в шоу! Будем раскрываться в новых амплуа и удивлять невероятными образами. Хочется поклониться до земли и сказать спасибо всем тем, кто всегда был с нами и в нас верил», — заключила Екатерина.

Впоследствии её решение поддержали президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, а также наставник пары Александр Жулин. По его мнению, Боброва приняла своевременное решение завершить карьеру.

«Катя всё правильно сделала, хватит кататься, надо теперь детей воспитывать. Думаю, что ребята достаточно сделали для спорта. Сейчас у них уже и возраст такой, что нужно сосредоточиться на другом. На поиске профессии, зарабатывании денег в шоу, нужно жить в своё удовольствие, доставлять радость своей семье», — цитирует Жулина ТАСС.

Специалист признался, что продолжает общаться с Бобровой и Соловьёвым, а также выразил готовность поставить им программу для выступления в ледовых шоу.

Горшков же выразил мнение, что на протяжении карьеры Екатерина и Дмитрий не раз испытывали серьёзные трудности, но они не помешали им «много сделать для нашего фигурного катания».

«Они показали себя бойцами: с определённого периода они выступали очень надёжно — показывали максимум того, на что были способны. Это была яркая пара, и Катя была её украшением», — заключил Горшков.

Конфликт Плющенко с болельщиками

Евгений Плющенко неожиданно стал объектом критики со стороны своих же поклонников, а причиной этому послужил пост в Instagram. Прославленный спортсмен опубликовал фотографию, на которой был запечатлён рядом с двумя своими автомобилями марки Porsche. При этом он предлагал подписчикам угадать, «на какой ласточке он будет сегодня».

Это вызвало бурю негодования со стороны болельщиков, которые увидели в этой фотографии желание похвастаться дорогими машинами.

«Евгений, я всегда думал, что вы воспитанный и образованный человек. Но, видимо, деньги меняют многих людей… К чему эти дорогие и в то же время дешёвые понты?.. Вы многого добились в жизни, вас уважают и любят и без этой шелухи — за ваши заслуги, достижения, то, что вы делали и продолжаете делать на льду. Но не портьте свой имидж, не настраивайте ваших почитателей против себя», — написал один из пользователей.

Сам фигурист не оставил подобные замечания без внимания и сутки спустя опубликовал ещё одну фотографию рядом с автомобилями, сопроводив её жёстким комментарием.

«Вчера кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку. Белая — моей жены, чёрная — моя. Всё, что имею, заработал своими здоровьем и трудом. Не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом… Ежегодно дарю на них более 10 тыс. билетов малоимущим семьям, фондам и инвалидам», — написал Плющенко.

Он напомнил, что за каждую медаль Олимпийских игр и чемпионатов мира заплатил своим здоровьем, перенёс 16 различных операций. Также признался, что в своё время испытывал серьёзные финансовые проблемы и знает, «что такое нищета и собирать бутылки».

Евгений посоветовал людям радоваться «не только за себя, но и хоть иногда за других».

«Счастлив за всех, кто в своей области и профессии стал лучшим. Что у моего сына есть стимул быть сильнейшим, когда он пашет на льду с утра до вечера. Работать каждый день со своими спортсменами по семь часов, за каждого, кто добивается успехов в своём деле», — добавил прославленный фигурист.

Досуг Туктамышевой и поход на футбол Степановой

Пока некоторые атлеты оттачивают своё мастерство и продолжают обкатывать новые короткие и произвольные программы, другие взяли передышку перед предсезонной работой. Так, известные российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова решили провести несколько дней на берегу Мексиканского залива. Об этом стало известно после того, как серебряная медалистка Игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях опубликовала совместное фото с пляжа Мадейра (Флорида, США).

«Встретимся в любой точке мира», — подписала фотографию Тарасова.

При этом Туктамышева оставила комментарий под фотографией, признавшись в нежных чувствах по отношению к своей коллеге по национальной команде России.

В отличие от соотечественниц, Александра Степанова даже в межсезонье не может обойтись без спорта. Так, в выходные обладательница серебряной медали первенства Европы в танцах на льду посетила матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Локомотивом». Об этом фигуристка сообщила в социальной сети, опубликовав фотографию в сториз.