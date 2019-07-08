Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
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- РИА Новости
Об этом 29-летняя спортсменка сообщила в своём Instagram.
Она отметила, что не сожалеет о принятом решении и предвкушает дальнейшую жизнь вне спорта.
Боброва выступала в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым. В активе дуэта золото и серебро Олимпийских игр в командных соревнованиях, бронза чемпионата мира, а также золото, три серебра и две бронзы первенств Европы.
Ранее стало известно, что у Бобровой родился сын.