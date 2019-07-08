Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.

Об этом 29-летняя спортсменка сообщила в своём Instagram.

Она отметила, что не сожалеет о принятом решении и предвкушает дальнейшую жизнь вне спорта.

Боброва выступала в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым. В активе дуэта золото и серебро Олимпийских игр в командных соревнованиях, бронза чемпионата мира, а также золото, три серебра и две бронзы первенств Европы.

Ранее стало известно, что у Бобровой родился сын.