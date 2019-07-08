Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом 29-летняя спортсменка сообщила в своём Instagram.

Она отметила, что не сожалеет о принятом решении и предвкушает дальнейшую жизнь вне спорта.

Боброва выступала в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым. В активе дуэта золото и серебро Олимпийских игр в командных соревнованиях, бронза чемпионата мира, а также золото, три серебра и две бронзы первенств Европы.

Ранее стало известно, что у Бобровой родился сын.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить