Жулин назвал своевременным решение фигуристки Бобровой завершить карьеру

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Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение Екатерины Бобровой завершить спортивную карьеру.
Жулин назвал своевременным решение фигуристки Бобровой завершить карьеру
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Катя все правильно сделала. Хватит кататься — надо теперь детей воспитывать. Думаю, что ребята достаточно сделали для спорта. Сейчас у них уже и возраст такой, что нужно сосредоточиться на другом: на поиске профессии, зарабатывании денег в шоу... Нужно жить в своё удовольствие, доставлять радость своей семье», — приводит слова Жулина ТАСС.

Жулин тренировал Боброву и Дмитрия Соловьёва с 2012 года. Под его руководством фигуристы стали олимпийскими чемпионами 2014 года в Сочи и серебряными призерами Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

Ранее стало известно, что Боброва объявила о завершении карьеры.

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